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СМИ узнали выводы прокуратуры по видео с участием Штрахе и «россиянки»

19.05.2019 19:27 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Австрийская прокуратура не нашла доказательств наличия преступления в видеозаписи с участием бывшего вице-канцлера страны Хайнца-Кристиана Штрахе. Эти кадры были описаны немецкими газетами Suddeutsche Zeitung и Spiegel. Политик на них, по их информации, беседовал с некой «россиянкой».

Запись «не имеет отношения к уголовной ответственности», заявили на это в прокуратуре Австрии после первых проверок уголовно-правовой составляющей. Слова представителя надзорного ведомства в своем эфире привела радиостанция OE-1. «Конкретных доказательств наличия преступления из этого [видео] не следует», — отметили, по ее информации, в прокуратуре. Расследование после появления этих кадров в отношении Штрахе начинать не стали.

При этом надзорное ведомство, уточнили на OE-1, проверило только часть видеоматериала. Полностью предоставить его прокуратуре Suddeutsche Zeitung и Spiegel, по данным радиостанции, не должны в связи с правом на защиту редакционной тайны.

Речь идет о видеозаписи, которую незадолго до выборов в Европарламент, 17 мая, описали немецкие газеты Suddeutsche Zeitung и Spiegel. На ней Штрахе, указывали газеты, на испанской Ибице якобы вел переговоры с некой россиянкой. Женщина при этом представлялась племянницей российского олигарха и называла себя Аленой Макаровой. На видео, отмечали издания, она заявляла о готовности неназванных россиян финансировать избирательную кампанию Штрахе в обмен на приобретение газеты Kronen Zeitung и правительственные заказы, которые получала строительная компания Strabag. Видео было сделано перед парламентскими выборами в 2017 году.

После появления информации о существовании таких кадров канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что намерен отказаться от работы со своим заместителем. Сам Штрахе, реагируя на это, отметил, что стал жертвой конкурентов. Тем не менее из-за скандала 18 мая политик покинул все свои посты (он также являлся лидером Австрийской партии свободы).

На брифинге позже Штрахе заявил, что на самом деле встречался на Ибице не с россиянкой, а с гражданкой Латвии. Впоследствии с этой женщиной он, по его словам, не контактировал.

Курц после произошедшего объявил о прекращении действия его коалиции с Партией свободы. В тот же день он объявил о необходимости провести в стране новые выборы в парламент.

 
 
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Конкретных доказательств преступления в этой записи нет, решили в надзорном ведомстве. Накануне в отставку из-за этих кадров ушел вице-канцлер Австрии, а Себастьян...
 
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