Россия, Украина и родственники жертв крушения «Боинга» на Донбассе сделали заявления

Источник материала: Tut.by

В пятую годовщину крушения «Боинга» на Донбассе Россия и Украина заявили, что передали международной следственной группе множество информации. В Евросоюзе призвали Россию взять на себя ответственность за трагедию, РФ же настаивает, что обвинения в ее адрес необоснованны.



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МИД России: Эта трагедия стала инструментом нечистоплотной политической игры

В МИД России считают , что все рабочие версии следствий, инициированных в связи с катастрофой, выбирались исключительно для обоснования обвинений России в причастности к катастрофе.

В ведомстве отметили, что упреки в недостаточном содействии следствию несправедливы: «Российская сторона оказывала и будет оказывать содействие в установлении истины и привлечении к ответственности реальных, а не заранее назначенных виновников произошедшего».

Российская сторона считает, что направленная ею информация по делу — результаты натурного эксперимента «Алмаз-Антей», первичные радиолокационные данные и др. игнорируется международными следователями, а их доказательная база строится на сомнительных источниках.

Ведомство призвало Совместную следственную группу сосредоточиться на беспристрастном анализе всех имеющихся в ее распоряжении данных для установления истинных причин случившегося и поиске настоящих виновных в этой трагедии.

СБУ задержала водителя тягача, который вез «Бук»

Служба безопасности Украины сегодня заявила , что задержала водителя автотягача, который перевозил зенитно-ракетный «Бук» пять лет назад. Представитель службы показал видео, благодаря которому удалось найти водителя. Задержали его в 2017 году. Почему об этом не сообщили раньше, в СБУ не уточнили.

В ведомстве отметили, что на сегодняшний день следствием установлено точное время и маршрут, по которому ЗРК «Бук» доставили из РФ в Украину и вывезли обратно, место старта ракеты, более 150 человек, причастных к транспортировке установки.

ЕС призывает Россию признать ответственность за катастрофу

«ЕС призывает Россию принять на себя ответственность и полностью сотрудничать с проводимым расследованием. ЕС выражает свою полную уверенность в независимости и профессионализме правовых процедур, которые еще впереди», — сказано в сообщении Совета ЕС.

В заявлении отмечается, что ЕС приветствует возбуждение уголовных дел против четырех человек.

Открытое письмо родственников жертв крушения

Родственники 10 жертв трагедии написали открытое письмо к властям РФ. Опубликовано оно в «Новой газете» . Они призывают Россию признать свою часть ответственности за крушение «Боинга».

«Близкие, которые были убиты, потеряны навсегда — потеряны их жизни, их будущее, абсолютно все. Из любви к ним мы хотим, чтобы правда о трагедии MH17 была рассказана, а ответственность за преступление — установлена», — говорится в заявлении.

Близкие погибших хотят, чтобы Россия начала «всецело сотрудничать со следствием, как это предписывает подписанная Россией резолюция 2166 Совета Безопасности ООН».