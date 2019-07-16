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Россия, Украина и родственники жертв крушения «Боинга» на Донбассе сделали заявления
17.07.2019 19:03 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
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МИД России: Эта трагедия стала инструментом нечистоплотной политической игры
В МИД России
В ведомстве отметили, что упреки в недостаточном содействии следствию несправедливы: «Российская сторона оказывала и будет оказывать содействие в установлении истины и привлечении к ответственности реальных, а не заранее назначенных виновников произошедшего».
Российская сторона считает, что направленная ею информация по делу — результаты натурного эксперимента «Алмаз-Антей», первичные радиолокационные данные и др. игнорируется международными следователями, а их доказательная база строится на сомнительных источниках.
Ведомство призвало Совместную следственную группу сосредоточиться на беспристрастном анализе всех имеющихся в ее распоряжении данных для установления истинных причин случившегося и поиске настоящих виновных в этой трагедии.
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В ведомстве отметили, что на сегодняшний день следствием
ЕС призывает Россию признать ответственность за катастрофу
«ЕС призывает Россию принять на себя ответственность и полностью сотрудничать с проводимым расследованием. ЕС выражает свою полную уверенность в независимости и профессионализме правовых процедур, которые еще впереди», — сказано в
В заявлении отмечается, что ЕС приветствует возбуждение уголовных дел против четырех человек.
Открытое письмо родственников жертв крушения
Родственники 10 жертв трагедии написали открытое письмо к властям РФ. Опубликовано оно в
«Близкие, которые были убиты, потеряны навсегда — потеряны их жизни, их будущее, абсолютно все. Из любви к ним мы хотим, чтобы правда о трагедии MH17 была рассказана, а ответственность за преступление — установлена», — говорится в заявлении.
Близкие погибших хотят, чтобы Россия начала «всецело сотрудничать со следствием, как это предписывает подписанная Россией резолюция 2166 Совета Безопасности ООН».
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В Евросоюзе призвали Россию взять на себя ответственность за трагедию, РФ же настаивает, что обвинения в ее адрес необоснованны.
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