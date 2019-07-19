В Германии небольшой самолет упал на территорию торгового центра. Трое человек погибли

Источник материала: Tut.by

Небольшой самолет разбился в Германии, упав на территорию торгового центра Bauhaus в городе Брухзаль в федеральной земле Баден-Вюртемберг, сообщает Die Welt. Магазин расположен недалеко от аэродрома.

В результате крушения погибли трое человек. Bild уточняет, что погибшие люди находились в самолете.

Что стало причиной авиакатастрофы, пока неизвестно.