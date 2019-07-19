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В Германии небольшой самолет упал на территорию торгового центра. Трое человек погибли

20.07.2019 16:21 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Небольшой самолет разбился в Германии, упав на территорию торгового центра Bauhaus в городе Брухзаль в федеральной земле Баден-Вюртемберг, сообщает Die Welt. Магазин расположен недалеко от аэродрома.

В результате крушения погибли трое человек. Bild уточняет, что погибшие люди находились в самолете.

Что стало причиной авиакатастрофы, пока неизвестно.

 
 
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В результате крушения погибли трое человек. Bild уточняет, что погибшие люди находились в самолете.
 
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