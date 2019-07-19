|
В Германии небольшой самолет упал на территорию торгового центра. Трое человек погибли
20.07.2019 16:21 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Небольшой самолет разбился в Германии, упав на территорию торгового центра Bauhaus в городе Брухзаль в федеральной земле Баден-Вюртемберг,
В результате крушения погибли трое человек. Bild уточняет, что погибшие люди находились в самолете.
Что стало причиной авиакатастрофы, пока неизвестно.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В результате крушения погибли трое человек. Bild уточняет, что погибшие люди находились в самолете.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Мира)