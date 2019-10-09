ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Стрельба у синагоги в Германии: нападавший вел прямую трансляцию в интернете

10.10.2019 06:47 — Новости Мира | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Стрельбу в немецком городе Галле, в результате которой в среду, 9 октября, были убиты два человека, по информации издания Der Spiegel, открыл 27-летний немец Штефан Б., проживающий в федеральной земле Саксония-Анхальт.


Фото: twitter/dubisthallede

Следствие располагает видеозаписью, которую нападавший, по всей видимости, делал камерой, установленной у себя на шлеме и транслировал свои действия в прямом эфире в интернете через одну из игровых онлайн-платформ. Снятое позволяет делать вывод об антисемитских и правоэкстремистских мотивах стрельбы. Так, предполагаемый преступник неоднократно произносит ругательства в отношении евреев и турок.

По сведениям Der Spiegel, во второй половине дня полицейские задержали его. Ранее он не попадал в поле зрения правоохранительных органов. Издание указывает, что хотя первоначально полиция говорила о нескольких нападавших, теперь следствие склоняется к тому, что преступник действовал в одиночку.

Сообщения о стрельбе поступили в полицию вскоре после полудня. На фотографиях и видеороликах, сделанных на месте преступления, виден мужчина в шлеме, одежда которого напоминает военное обмундирование.

Нападавший не смог проникнуть в синагогу

Подозреваемый сначала пытался проникнуть в синагогу, где в тот момент по случаю важнейшего иудейского праздника Йом-Кипур находились порядка 70−80 человек. По словам председателя еврейской общины Макса Привороцкого, он видел через камеру наблюдения нападавшего, который неоднократно стрелял в дверь синагоги и бросил несколько бутылок с зажигательной смесью, гранат или петард. Однако дверь была заперта, и он не смог прорваться внутрь.

После этого преступник застрелил на улице прохожую, которая к нему обратилась, а затем мужчину, находившегося в кебабной неподалеку, и скрылся на автомобиле.

Спустя некоторое время появились сообщения о стрельбе в городе Ландсберг, в 15 километрах восточнее Галле. Полиция обыскала там несколько домов. По данным газеты Bild, в Ландсберге преступник угнал автомобиль, ранив одного мужчину, который, также как и еще один раненый, был доставлен в больницу.

Расследованием занимается федеральная прокуратура, которая ведет дела, связанные с терроризмом.

Меркель выразило соболезования родственникам жертв

Канцлер ФРГ Ангела Меркель выразила родственникам жертв трагедии «глубочайшее соболезнование». «Мы выражаем солидарность всем евреям в праздник Йом-Кипур, благодарность силам безопасности, которые еще проводят операцию», — написал в Twitter официальный представитель правительства Штеффен Зайберт (Steffen Seibert).

Вечером Меркель посетила в знак солидарности синагогу в Берлине.

Минута молчания в Европарламенте

Европарламент почтил память погибших в Галле минутой молчания. Наши мысли направлены на Германию, немецкую полицию и еврейскую общину Германии, заявил председатель Европарламента Давид Сассоли.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш резко осудил атаку в Галле, назвав ее очередным трагическим актом антисемитизма. Он призвал к решительной борьбе с проявлениями ненависти к евреям.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Подозреваемый сначала пытался проникнуть в синагогу, где в тот момент по случаю важнейшего иудейского праздника Йом-Кипур находились порядка 70−80 человек. По...
 
Новости дня
Новости в мире
 
США выводят пленных боевиков ИГ из-за операции в Сирии. Трамп снова грозит разрушить экономику Турции
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Мира

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

09.10.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
10.10.2019
Новости Волковыска
Soligorsk News

Архив (Новости Мира)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика