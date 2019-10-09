Стрельба у синагоги в Германии: нападавший вел прямую трансляцию в интернете

Источник материала: Tut.by

Стрельбу в немецком городе Галле , в результате которой в среду, 9 октября, были убиты два человека, по информации издания Der Spiegel, открыл 27-летний немец Штефан Б., проживающий в федеральной земле Саксония-Анхальт.



Фото: twitter/dubisthallede

Следствие располагает видеозаписью, которую нападавший, по всей видимости, делал камерой, установленной у себя на шлеме и транслировал свои действия в прямом эфире в интернете через одну из игровых онлайн-платформ. Снятое позволяет делать вывод об антисемитских и правоэкстремистских мотивах стрельбы. Так, предполагаемый преступник неоднократно произносит ругательства в отношении евреев и турок.

По сведениям Der Spiegel, во второй половине дня полицейские задержали его. Ранее он не попадал в поле зрения правоохранительных органов. Издание указывает, что хотя первоначально полиция говорила о нескольких нападавших, теперь следствие склоняется к тому, что преступник действовал в одиночку.

Сообщения о стрельбе поступили в полицию вскоре после полудня. На фотографиях и видеороликах, сделанных на месте преступления, виден мужчина в шлеме, одежда которого напоминает военное обмундирование.

Нападавший не смог проникнуть в синагогу

Подозреваемый сначала пытался проникнуть в синагогу, где в тот момент по случаю важнейшего иудейского праздника Йом-Кипур находились порядка 70−80 человек. По словам председателя еврейской общины Макса Привороцкого, он видел через камеру наблюдения нападавшего, который неоднократно стрелял в дверь синагоги и бросил несколько бутылок с зажигательной смесью, гранат или петард. Однако дверь была заперта, и он не смог прорваться внутрь.

После этого преступник застрелил на улице прохожую, которая к нему обратилась, а затем мужчину, находившегося в кебабной неподалеку, и скрылся на автомобиле.

Спустя некоторое время появились сообщения о стрельбе в городе Ландсберг, в 15 километрах восточнее Галле. Полиция обыскала там несколько домов. По данным газеты Bild, в Ландсберге преступник угнал автомобиль, ранив одного мужчину, который, также как и еще один раненый, был доставлен в больницу.

Расследованием занимается федеральная прокуратура, которая ведет дела, связанные с терроризмом.

Меркель выразило соболезования родственникам жертв

Канцлер ФРГ Ангела Меркель выразила родственникам жертв трагедии «глубочайшее соболезнование». «Мы выражаем солидарность всем евреям в праздник Йом-Кипур, благодарность силам безопасности, которые еще проводят операцию», — написал в Twitter официальный представитель правительства Штеффен Зайберт (Steffen Seibert).

Вечером Меркель посетила в знак солидарности синагогу в Берлине.

Минута молчания в Европарламенте

Европарламент почтил память погибших в Галле минутой молчания. Наши мысли направлены на Германию, немецкую полицию и еврейскую общину Германии, заявил председатель Европарламента Давид Сассоли.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш резко осудил атаку в Галле, назвав ее очередным трагическим актом антисемитизма. Он призвал к решительной борьбе с проявлениями ненависти к евреям.