Кипр подал заявку на присоединение к Шенгенской зоне в сентябре 2020 года

Источник материала: Tut.by

Республика Кипр подала заявку на присоединение к Шенгенской зоне в сентябре будущего года. Об этом заявил в понедельник в Палате представителей (однопалатном парламенте) островного государства глава кипрского МИД Никос Христодулидис, сообщает ТАСС .

«Правительство подало заявку по соображениям безопасности, и теперь мы ожидаем, что Европейский союз приступит к процессу оценки [заявки], который будет состоять из пяти этапов», — информировал руководитель кипрского внешнеполитического ведомства, представляя бюджет МИД на 2020 год парламентскому Комитету по финансам.

Христодулидис дал понять депутатам, что с учетом наличия на острове буферной зоны ООН он попросил власти ЕС пока определить, как власти острова смогут «получать доступ к внутренней информации ЕС, чтобы обеспечить безопасность страны в отношении людей, приезжающих на Кипр».

Республика Кипр с 2004 года является членом ЕС, а с 2008 года — членом зоны хождения евро.

Отметим, что белорусы для въезда на остров Кипр должны оформить визу в посольстве Республики Кипр в Минске. Гражданам Беларуси можно въезжать на Кипр без заранее оформленной визы при наличии действующей шенгенской мультивизы категории «С» (предварительно необходимо посетить страну Шенгенского соглашения).