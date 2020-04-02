В Гродно и в каждом районе области
Услуга бесплатная. Достаточно позвонить на одну из «горячих линий» и оставить заявку. К такой работе присоединяются различные структуры, волонтерские отряды. Молодежь выезжает по адресу доставки вместе с сотрудником социальной службы, помогает отнести продукты, если заказ большой. Все, кто приходят к пожилым людям, обязательно надевают маски и перчатки, держатся на расстоянии, чтобы минимизировать контакт.
Вот их телефоны:
Волковысский зональный центр гигиены и эпидемиологии т. 4-56-96
Территориальный центр социального обслуживания населения Волковысского района т. 6-39-05