Источник материала: Новости Волковыска

В Гродно и в каждом районе области работают «горячие линии», на которые одинокие пожилые люди и люди с ограниченными возможностями, решившие на время отказаться от посещения многолюдных мест из-за коронавируса, могут обратиться с просьбой доставить им продукты, лекарства и предметы первой необходимости на дом.

Услуга бесплатная. Достаточно позвонить на одну из «горячих линий» и оставить заявку. К такой работе присоединяются различные структуры, волонтерские отряды. Молодежь выезжает по адресу доставки вместе с сотрудником социальной службы, помогает отнести продукты, если заказ большой. Все, кто приходят к пожилым людям, обязательно надевают маски и перчатки, держатся на расстоянии, чтобы минимизировать контакт.

Вот их телефоны:

Волковысский зональный центр гигиены и эпидемиологии т. 4-56-96

Территориальный центр социального обслуживания населения Волковысского района т. 6-39-05