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В Беларуси заражены коронавирусом 215 человек. О чем не сообщил Минздрав

02.04.2020 13:26 — Новости о Коронавирусе | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Точная информация о количестве и местах возникновения инфекции коронавируса Минздравом не разглашается.

Об этом сообщает TUT.BY со ссылкой на телеграм-канал Nexta 2 апреля.

Приводятся данные МЧС вместе со сводкой службы. В документе указано количество пожаров и других происшествий. Также приводятся цифры заболевших COVID-19 по всем регионам.

Подлинность сводки порталу подтвердили несколько источников, но официальный представитель МЧС Виталий Новицкий отказался его комментировать.

«Информацию из этого телеграм-канала я очень давно перестал комментировать, если это не касается чрезвычайных ситуаций, которые ликвидирует МЧС», - заявил Новицкий.

Согласно приведенным данным, в Беларуси на 31 марта зарегистрировано 215 случаев инфицирования, больше всего - в Минске и Витебске.

«По информации Минздрава, в Беларуси всего зарегистрировано 215 случаев заболевания коронавирусом (в Минске - 102, Витебской области - 66, Гомельской области - 9, Гродненской области - 4, Минской области - 33, в Могилевской - 1. Скончался один человек. Выздоровели 53 человека», - говорится в сводке за утро 2 апреля. Это данные, полученные 1 апреля, то есть те, что имел Минздрав на конец дня 31 марта.

Во вчерашнем публичном сообщении Минздрава информации об общем количестве случаев не было, но его можно было приблизительно посчитать, исходя из данных за несколько дней.

По официальным данным, в Беларуси на 1 апреля было проведено более 32 тысячи тестов на коронавирусную инфекцию. Минздрав сообщал, что в стране – две подтвержденных смерти от коронавируса. При этом не уточнялось, где именно погибли люди. По подтвержденной информации, 1 апреля от китайского вируса умерла еще одна женщина - учительница из деревни Докторовичи Копыльского района. Ей было 70 лет, попала в больницу с воспалением легких, лечили две недели. По словам соседей, у нее обнаружили коронавирус.

31 марта в Витебске от коронавируса умер известный актер театра им. Якуба Коласа Виктор Дашкевич.

Сегодня стало известно, что в Витебске 30 марта умерла 73-летняя пенсионерка, у которой тест накороновирус был положительный.

1 апреля Минздрав не информировал об общем количестве зараженных, его можно было пределить по прежним сообщениям ведомства.

Напомним, что 1 апреля ВОЗ призвала Беларусь улучшить информирование населения о ситуации с коронавирусом в стране: «Население должно иметь полную информацию о рисках и о том, как ситуация развивается и какие меры принимаются. Недостаток информации может спровоцировать страх», передает tut.by.

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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Точная информация о количестве и местах возникновения инфекции коронавируса Минздравом не разглашается.
 
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