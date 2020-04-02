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В Беларуси заражены коронавирусом 215 человек. О чем не сообщил Минздрав
02.04.2020 13:26 — Новости о Коронавирусе | БДГ
Источник материала: БДГ
Точная информация о количестве и местах возникновения инфекции коронавируса Минздравом не разглашается.
Об этом сообщает
Приводятся данные МЧС вместе со сводкой службы. В документе указано количество пожаров и других происшествий. Также приводятся цифры заболевших COVID-19 по всем регионам.
Подлинность сводки порталу подтвердили несколько источников, но официальный представитель МЧС Виталий Новицкий отказался его комментировать.
«Информацию из этого телеграм-канала я очень давно перестал комментировать, если это не касается чрезвычайных ситуаций, которые ликвидирует МЧС», - заявил Новицкий.
Согласно приведенным данным, в Беларуси на 31 марта зарегистрировано 215 случаев инфицирования, больше всего - в Минске и Витебске.
«По информации Минздрава, в Беларуси всего зарегистрировано 215 случаев заболевания коронавирусом (в Минске - 102, Витебской области - 66, Гомельской области - 9, Гродненской области - 4, Минской области - 33, в Могилевской - 1. Скончался один человек. Выздоровели 53 человека», - говорится в сводке за утро 2 апреля. Это данные, полученные 1 апреля, то есть те, что имел Минздрав на конец дня 31 марта.
Во вчерашнем публичном сообщении Минздрава информации об общем количестве случаев не было, но его можно было приблизительно посчитать, исходя из данных за несколько дней.
По официальным данным, в Беларуси на 1 апреля было проведено более 32 тысячи тестов на коронавирусную инфекцию. Минздрав
31 марта в Витебске
Сегодня стало известно, что в Витебске 30 марта
1 апреля Минздрав не информировал об общем количестве зараженных, его можно было пределить по прежним сообщениям ведомства.
Напомним, что 1 апреля ВОЗ призвала Беларусь улучшить информирование населения о ситуации с коронавирусом в стране: «Население должно иметь полную информацию о рисках и о том, как ситуация развивается и какие меры принимаются. Недостаток информации может спровоцировать страх», передает
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Точная информация о количестве и местах возникновения инфекции коронавируса Минздравом не разглашается.
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