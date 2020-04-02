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Минздрав рассказал, что происходит в Беларуси, сколько заболевших и какая динамика

02.04.2020 20:54 — Новости о Коронавирусе | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В Республике Беларусь регистрируется поступательное увеличение числа заболевших COVID-19. Большинство случаев - это выявленные контакты 1 и 2 уровней.

Минздрав рассказал, что происходит в Беларуси, сколько заболевших и какая динамика

С целью полного выявления всех возможных случаев COVID-19 начато в дополнение к тяжелым пневмониям тестирование всех пациентов со среднетяжелым течением пневмоний (с забором материала из нижних дыхательных путей, а не только выполнением мазка, что значительно повышает достоверность выявления заболевания). В настоящее время имеются как отечественные, так и импортные тест-системы - в запасе более 11 тысяч тестов для проведения лабораторных исследований, работают 9 лабораторий, еще 3 будут запущены при возникновении необходимости.

На сегодняшний день под медицинским наблюдением как контакты 1 и 2 уровня находятся 9 тыс. 299 человек. Из них 1 тыс. 943 человека – в стационарных условиях.

В настоящий момент 254 человека находится на стационарном лечении с подтвержденной коронавирусной инфекцией. В большинстве случаев заболевание протекает в легкой или средней форме. 11 пациентов нуждаются в поддержке аппарата искусственной вентиляции легких, им проведены медицинские консилиумы с участием ведущих инфекционистов и анестезиологов-реаниматологов. Состояние оценивается как стабильное. Выздоровели и выписаны из медицинских учреждений - 46 пациентов.

Зарегистрировано 4 случая смерти возрастных пациентов с наличием многочисленных хронических заболеваний, по предварительным данным, отягощенных коронавирусной инфекцией.
В медицинских учреждениях страны сформирован необходимый коечный фонд. Министерством здравоохранения совместно с облисполкомами и Мингорисполкомом утверждены планы по перепрофилированию больниц в зависимости от складывающейся эпидемиологической ситуации, с четкой маршрутизацией пациентов с инфекцией COVID-19, а также контактов 1-го и 2-го уровня. 
При перепрофилировании коечного фонда одним из основных критериев является также оказание в полном объеме в учреждениях здравоохранения скорой (экстренной и неотложной) помощи пациентам с другими соматическими и хирургическими заболеваниями. Объемы оказания такой помощи не снижены ни в одном регионе республики вплоть до центральных районных больниц. 
Временное ограничение плановой помощи в настоящее время не оказывает влияния на медико-демографические показатели.

Принимаемые меры, направленные на сдерживание распространения инфекции за счет проведения санэпидрасследований и госпитализации всех пациентов, даже с бессимптомным носительством, контактных лиц, позволяют сдерживать лавинообразный рост заболеваемости, который характерен для соседних стран.

Главная цель такой работы – вовремя выявить всех, кто, возможно, инфицирован и может стать источником опасности для своих близких.

 
 
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  В Республике Беларусь регистрируется поступательное увеличение числа заболевших COVID-19. Большинство случаев - это выявленные контакты 1 и 2 уровней. С целью...
 
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