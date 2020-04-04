Выход запрещен: 10-е общежитие медуниверситета в Минске закрыли на жесткий карантин

Фото появилось в ряде телеграмм-каналов еще утром. Ближе к обеду стало известно, что общежитие студентов-медиков закрывают на жесткий карантин. Ранее на карантине были только некоторые блоки этой общаги. Сейчас условия ужесточили.





1. Вход и выход из общежития запрещены. Работающие студенты на работу попасть не смогут. Посетители могут оставить проживающим "передачку" у входа на первом этаже.





2. Все работники общежития также находятся в здании на карантине вместе со студентами.





3. Кто не сможет оплатить еду (доставляемые бизнес-ланчи, пиццу, выпечку) из-за

отсутствия денег, могут расплатиться позже.





4. Обучение будет организовано дистанционно





5. При плохом самочувствии сразу сообщать





По неофициальной информации, с понедельника на дистанционное обучение может быть переведен весь университет. Но сегодня студенты других общежитий еще могли уехать домой.





Ранее поступали сообщения о подтвержденном случае коронавируса у студента-медика, проживавшего в 4-м общежитии.





Показательно, что всю последнюю неделю студенты-медики и их родители просто атаковали администрацию вуза просьбами о переходе н дистанционное обучение. Вот только некоторые реплики с форума на сайте вуза.

Администрация ВЕДУЩЕГО МЕДИЦИНСКОГО ВУЗА СТРАНЫ. УВАЖАЕМЫЕ ВРАЧИ!!!!!. Может ректор университета выступит с обращением к студентам вуза и даст ответы на интересующие их вопросы наконец-таки. Ведь наверное ни в одном образовательном учреждении так неуважительно не относятся к своим студентам. Нет обсолютно никакой информации. В каком формате вообще проходят занятия? Почему какие-то кафедры работают на удаленке, а какие-то нет. Некоторые факультеты переводят на ДО. Почему не все? Ведь молчание порождает слухи и панику. Примите все-таки правильное решение.



Дарья Сергеевна

Почему администрация БГМУ перевела на дистанционное обучение иностранных студентов и студентов военного факультета, а остальные факультеты не переводит? По какому критерию происходит перевод?



мария Уважаемая администрация БГМУ! Почему игнорируете вопросы дистанционного обучения!!! Наверное придётся родителям забирать самостоятельно детей с занятий. Примите пожалуйста разумное решение!



Родитель Не стоит вводить дистанционное обучение, как показал опыт бнту, ни к чему хорошему это не приведет, у студентов как раз освободится время для пьянок. Сейчас наиболее оптимально.



Родители Уважаемый родитель. Не надо проблему конкретно вашего ребенка приписывать остальным детям. Может, ваш и будет заниматься пьянками, а остальные студенты БГМУ сознательные, они на дистанционном будут учиться.



Савчук Юлия Викторовна Уважаемая администрация!Весь мир не может быть глупее нас.Давайте будем благоразумными!Пожалеем детей и Вас в первую очередь,возрастной преподавательской состав!!!Переведите детей на дистанционное обучение.Пока есть ещё кому преподавать.Что может быть важнее ЖИЗНИ?



Родитель Уважаемая администрация! Пожалейте наших детей!!!!! Переведите их, пожалуйста, на дистанционное обучение!!!!!





Алена Алексеевна Чернигина Уважаемое руководство вуза убедительная просьба не только от моего имени, но и от имени других родителей пойти навстречу студентов и их родителей, услышать просьбы и принять решение о дистанционном обучении либо о переносе учебного процесса на более поздний срок (июнь, июль, август). Не доводите до ситуации, когда решение будем принимать Мы, родители и самовольно снимать детей с учебного процесса. Надеемся на взаимопонимание.



родители Уважаемая Алена Алексеевна Чернигина! Мы родители, полностью вас поддерживаем и требуем перевод наших детей на дистанционное обучение. В противном случае самовольно будем увозить детей из вуза! Администрация вуза, до каких пор вы будете молчать! Требуем принять решение!!!



Обычный человек Здравствуйте! Хотела бы уточнить: нас переведут на дистанционное обучение в каком случае? Что необходимо для этого? Может нам гражданство поменять или перевестись на ф-т иностранных учащихся? Или требуется документальное подтверждение неблагоприятного исхода у кого-то из студентов? Посещение стационаров в настоящее время должно быть строго по собственному желанию в целях добровольного оказания мед. помощи, а не принудительное, как происходит в данный момент. У нас живы родители, бабушки и дедушки, а мы подвергаем даже не себя (студенты не люди, мы уже привыкли), а наших близких из зоны риска. Надеюсь, БГМУ в курсе, что если вируса не видно, это не значит, что его нет? Мы живем в 2020 и у нас есть доступ к информации, и если кто-то думает, что студенты будут долго молчать и терпеть, он глубоко ошибается.



