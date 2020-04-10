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В Минске у четырёх беременных женщин подтверждён коронавирус
10.04.2020 13:22 — Новости о Коронавирусе | СТВ
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Минске у четырех беременных женщин подтвержден COVID-19. Об этом
Все пациентки находятся в родильном корпусе 3-й ГКБ. Состояние женщин стабильное.
Одна из пациенток поступила с температурой, кашлем и одышкой. Сейчас с женщиной все хорошо, ее состояние не вызывает опасений.
Кроме пациенток с подтвержденным коронавирусом, в родильном отделении находятся и несколько беременных женщин, которые являются контактами первого уровня.
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Новости Беларуси. В Минске у четырех беременных женщин подтвержден COVID-19. Об этом сообщает Министерство здравоохранения в официальном Telegram-канале. Все...
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