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На торгах 10 апреля доллар упал сразу на 4 копейки
10.04.2020 13:24 — Новости о Коронавирусе | Tut.by
Источник материала: Tut.by
На Белорусской валютно-фондовой бирже 10 апреля прошли очередные торги валютами.
Доллар упал сразу на BYN 0,0408 — до 2,4752 рубля.
Евро подешевел на BYN 0,0304 — до 2,706 рубля.
Российский рубль опустился на BYN 0,0173 — до 3,3571 белорусского рубля за 100 российских рублей.
Курсовые колебания происходят на фоне снижения цен на нефть и пандемии коронавируса.
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На Белорусской валютно-фондовой бирже 10 апреля прошли очередные торги валютами. Доллар упал сразу на BYN 0,0408 - до 2,4752 рубля.
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