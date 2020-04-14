Какой телевизор купить в 2020 году (и почему)

Источник материала: Tut.by

Во время пандемии коронавируса многие предпочитают оставаться дома, снижая нагрузку на врачей. В то же время курс доллара и евро остается нестабильным — некоторые белорусы из-за этого рванулись покупать дорогую технику, в том числе телевизоры. Рассуждать, есть ли в этом смысл, не будем. Но мы изучили, какой телевизор можно купить с разным бюджетом — аппарат наверняка пригодится не только на время самоизоляции — и составили свой список.



Фото: pixabay.com

Сразу оговорюсь: на мой взгляд, покупать в 2020 году телевизоры с диагональю экрана меньше 55 дюймов не стоит — если только вы не выбираете ТВ в кухню или другое относительно небольшое помещение. Разрешения ниже чем 4K, к счастью, встретить уже вряд ли получится. Существуют и модели с 8K-панелями, но их время еще явно не пришло. Важный пункт — наличие HDR. Кроме того, телевизор должен оснащаться современными портами — не за горами выход нового поколения игровых консолей (Xbox One X и PlayStation 5). Но обо всем по порядку.

Скажем прямо: главное достоинство этого телевизора — относительно невысокая цена при большой диагонали экрана (55 дюймов). Почти уверен, что большинство покупателей при выборе руководствовалось именно такой логикой — особенно с учетом того, что бренд Xiaomi у многих белорусов ассоциируется с хорошим качеством при относительно невысокой стоимости.





Из других достоинств Mi TV 4S: удобный пульт с Bluetooth-управлением, смарт-система на базе операционной системы Android — при желании даже получится устанавливать файлы APK. Да и в целом: смарт-ТВ работает шустро, оболочка PatchWall удобная. Со звуком особых проблем также не наблюдается — встроенных динамиков (20 Вт) хватает для комнаты площадью около 20 квадратных метров, хотя басов немного.

А вот 8-битную 55-дюймовую VA-матрицу к однозначным плюсам отнести нельзя. Во всяком случае в своем обзоре ресурс 3DNews заявил , что цветопередача у нее далека от идеальной. Впрочем, телевизор стоит относительно недорого — вменять ему это в вину специалисты издания не стали.

А вот HDR конкретно в этой модели — скорее маркетинг, чем необходимость. Из-за не самого высокого уровня яркости в 220 нит стандартный SDR-контент смотрится лучше.

Этот телевизор наверняка также выбирают из-за относительно невысокой цены и размера экрана. 65 дюймов — уже серьезно. IPS-матрица здесь 8-битная, с технологией FRC. Проще говоря: это позволяет позиционировать его как соответствующий стандартам HDR. Углы обзора, судя по отзывам владельцев модели, достаточно широкие.



Фото: rtings.com

А еще, судя по тестам YouTube-канала Abt Electronics, время отклика телевизора составляет 11 миллисекунд — хорошо для геймеров. Многие хвалят пульт Magic Remote, который позволяет управлять ТВ его перемещением в пространстве. По сути, пульт становится виртуальной мышью. Разумеется, в активе система Smart TV на базе собственной WebOS версии 4.5.

Но опять же: ожидать от HDR максимального качества вряд ли стоит (из-за недостаточного уровня пиковой яркости), есть проблемы с подсветкой при полном затемнении. Кроме того, черный цвет, скорее, смотрится серым, по мнению профильного издания rtings.com.

Еще один ТВ от компании LG. Лично я считаю его «золотой серединой», на которую стоит ориентироваться при среднем бюджете. Это одна из максимальных моделей производителя в линейке NanoCell. Выше нее — только OLED-телевизоры, но о них немного позже.



Скриншот видео с YouTube-канала TV Calibration with Darko

Этот телевизор доступен в диагоналях на 55 и 65 дюймов. Матрица — IPS, 10-битная. Разумеется, в активе и большинство популярных стандартов HDR (кроме HDR10+ от конкурирующей Samsung). Причем в HDR-режиме телевизор работает лучше рассмотренных выше моделей.

А еще устройство поддерживает режим локального затемнения. Светодиоды располагаются не по краям панели, а за дисплеем. Благодаря этому получается достигнуть более глубокого черного цвета (хотя до глубины черного в OLED еще далеко). В наличии и технология Nano Cell, которая является фильтром наноточек, используемых для отфильтровывания избыточного света и улучшения цвета и контраста.

Важно: телевизор хорошо подходит для геймеров за счет наличия портов HDMI 2.1 и поддержки вывода изображения в разрешении 4K и 120 Гц. Опять же: телевизор готов к выходу нового поколения консолей. Есть удобный пульт Magic Remote, Smart-TV система webOS на месте. Мощность звуковой подсистемы — 40 Вт.

А что происходит в топовом сегменте?

В топовом сегменте — цена более полутора тысяч долларов за ТВ — на нашем рынке в основном борются две компании: Samsung и LG. Первая поставляет телевизоры, созданные по технологии QLED, вторая — OLED.

Небольшой ликбез. Панели QLED — разработка Samsung. По сути, это — максимально технически «прокачанные» LCD-экраны с дополнительным слоем из крохотных квантовых точек, фотоактивных наночастиц. Под внешним воздействием они начинают излучать свет, делая цвета более яркими и сочными. Но самостоятельной матрицей они быть не могут — во всяком случае пока.



Изображение использовано в качестве иллюстрации

OLED-матрицы построены на светодиодах органического типа. В отличие от LCD-экранов — в том числе, QLED, — они не нуждаются в дополнительной подсветке. Проще говоря: каждый пиксель в OLED-матрице светится самостоятельно. Поэтому такие дисплеи могут быть невероятно тонкими и даже гнущимися. А еще у них более натуральный черный цвет — ненужные в данный момент пиксели просто выключаются. К плюсам также относится пониженное потребление энергии, максимальные углы обзора и едва ли не безграничная контрастность.

Правда, совсем без минусов в технологии OLED не обошлось. Во-первых, OLED-экраны — особенно в огромных диагоналях — намного более дорогие в производстве. Это увеличивает стоимость телевизора. Во-вторых, такие дисплеи подвержены выгоранию. Если на панели будет постоянно в одном и том же месте высвечиваться, например, логотип телеканала, то он может там как будто «отпечататься».

Впрочем, ожидать подобного эффекта в современных дорогущих OLED-телевизорах все же не стоит — в них используются специальных механизмы, предотвращающие выгорание.

Samsung QE55Q80TAU



Фото: Samsung

Это одна из топовых QLED-моделей Samsung 2020 года диагональю 55 дюймов, правда, доставлять в Беларусь ее начнут только в мае. Официальная цена — 3990 рублей.

Ее главные достоинства: полная прямая подсветка, процессор с возможностью масштабирования картинки до 4K с повышением качества исходного видеопотока, поддержка популярных стандартов HDR, а также улучшенный игровой режим. В активе также еще одна технология для геймеров, AMD FreeSync. Она уменьшает появление шлейфа и дрожания изображения. Разумеется, в наличии и порт HDMI версии 2.1 — он позволяет выводить изображение в разрешении 4K при 120 Гц.

А еще телевизор может похвастаться улучшенной аудиосистемой общей мощностью 60 Вт. Разумеется, есть и собственная система смарт-телевидения на базе ОС Tizen. Кроме того, ТВ способен выступать центром управления для других «умных» девайсов Samsung.

Это модель 2019-го модельного года. У компании уже есть устройства из линейки 2020 года, но в Беларуси и соседней России они на момент публикации материала еще не продаются. Сроки появления у нас пока не сообщаются.



Фото: LG

Главное достоинство телевизора — это его OLED-панель на 55 дюймов. В активе и другие «фишки» вроде процессора, анализирующего происходящее на экране и подгоняющегося необходимые параметры. Матрица, как и в предыдущей модели от компании Samsung, 10-битная, с поддержкой большинства существующих форматов HDR (опять же, кроме HDR10+). Звуковая система чуть проще, на 40 Вт. Смарт-ТВ система — на базе WebOS.

Для геймеров этот ТВ также подойдет — в активе порты HDMI версии 2.1 с выводом изображения в 4K и 120 Гц. Благодаря партнерству с NVIDIA есть технология G-Sync — аналог AMD FreeSync от NVIDIA. Но опять же: основной плюс устройства — это его OLED-панель с едва ли не безграничными углами обзора и очень насыщенной цветопередачей. А еще такой экран меньше бликует.