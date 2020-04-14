Уже 33 человека умерло от коронавируса. Официально признан 3281 случай заражения

По информации министерства, на утро 14 апреля:





- 3281 случаев коронавирусной инфекции зарегистрировано;





- 2444 госпитализированы, а у остальных "болезнь протекает в легкой форме и они лечатся амбуляторно", то есть отправлены домой - сколько именно в целом заболевших в данный момент ведомство не сообщило;





- из них 57 "нуждаются в искусственной вентиляции легких". При этом Минздрав не называет количество пациентов в тяжелом или критическом состоянии;





- 33 человка умерли - по утверждению чиновников от медицины "с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией";





Таким образом, за сутки в Беларуси подтверждены 362 новых случая заражения и 4 смерти.









Также сообщается, что с начала эпидемии было проведено 71 875 тестов.