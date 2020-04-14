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Уже 33 человека умерло от коронавируса. Официально признан 3281 случай заражения
14.04.2020 12:20 — Новости о Коронавирусе | Партизан
Источник материала: Партизан
Минздрав опубликовал 14 апреля официальную статистику распространения COVID-19 в Беларуси - почти 2,5 тысячи пациентов находятся сейчас в больницах.
По информации министерства, на утро 14 апреля:
- 3281 случаев коронавирусной инфекции зарегистрировано;
- 2444 госпитализированы, а у остальных "болезнь протекает в легкой форме и они лечатся амбуляторно", то есть отправлены домой - сколько именно в целом заболевших в данный момент ведомство не сообщило;
- из них 57 "нуждаются в искусственной вентиляции легких". При этом Минздрав не называет количество пациентов в тяжелом или критическом состоянии;
- 33 человка умерли - по утверждению чиновников от медицины "с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией";
Таким образом, за сутки в Беларуси подтверждены 362 новых случая заражения и 4 смерти.
Также сообщается, что с начала эпидемии было проведено 71 875 тестов.
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Минздрав опубликовал 14 апреля официальную статистику распространения COVID-19 в Беларуси - почти 2,5 тысячи пациентов находятся сейчас в больницах.
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