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Количество аппаратов ИВЛ в Беларуси назвал Минздрав
14.04.2020 13:50 — Новости о Коронавирусе | ОНТ
Источник материала: ОНТ
Запас аппаратов искусственной вентиляции легких в Беларуси достаточный. Об этом заявил заместитель министра здравоохранения Елена Богдан во время брифинга.
«У нас более 2200 аппаратов ИВЛ, 1500 наркозно-дыхательных аппаратов. На сегодняшний момент пациентов с коронавирусной инфекцией, которые находятся на аппаратах ИВЛ, всего 57, поэтому запас данных аппаратов достаточный», – сообщила Богдан.
При этом, по ее словам, не перестает проводиться работа по установке дополнительных точек подводки кислорода во всех медучреждениях во всех регионах республики.
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Запас аппаратов искусственной вентиляции легких в Беларуси достаточный. Об этом заявил заместитель министра здравоохранения Елена Богдан во время брифинга. «У...
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