Лукашенко просит снизить цену на газ для Беларуси: зачем с нас шкуру драть?

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фото: president.gov.by

«Хотел бы обратить внимание, что мы вошли в кризис с нерешенным базовым для устойчивой работы экономики вопросом. Это энергетика, цены на ресурсы и расчеты за них. Конечно, мы не ожидали, что такая ситуация сложится. Но тем не менее факт налицо. Такая негибкость негативно влияет на всю цепочку формирования добавленной стоимости. А значит, подрывает устойчивость функционирования союза», – заявил президент Беларуси.



Он отметил, что пока стороны не вышли на общие энергетические рынки в ЕАЭС, надо договориться о том, как поступить в складывающейся ситуации.

«В первую очередь это касается цен и расчетов за природный газ. Очевидно, что при таком резком изменении экономической конъюнктуры цена должна быть более адаптивной, а механизм расчетов – подъемным для потребителей», – подчеркнул Александр Лукашенко.



Он в этой части обратился к президенту России Владимиру Путину, чтобы можно было оперативно рассмотреть этот вопрос.

Ранее президент Беларуси на рабочем совещании 13 апреля отметил, что если в России действительно хотят как-то помочь Беларуси, то могли бы снизить до мировой цену на поставляемый природный газ: «Если хотите помочь, сделайте нам мировую цену по природному газу. Сегодня в Европе природный газ Россия продает по $80, не выше $90 за 1 тыс. куб.м. А мы платим $127. Где такая цена сегодня есть? Вот хотите помочь, помогите. Ни денег, ничего не просим. Зачем с нас шкуру драть?»