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Лукашенко просит снизить цену на газ для Беларуси: зачем с нас шкуру драть?
14.04.2020 13:52 — Новости о Коронавирусе | Myfin
Источник материала: Myfin
«Хотел бы обратить
внимание, что мы вошли в кризис с
нерешенным базовым для устойчивой
работы экономики вопросом. Это энергетика,
цены на ресурсы и расчеты за них. Конечно,
мы не ожидали, что такая ситуация
сложится. Но тем не менее факт налицо.
Такая негибкость негативно влияет на
всю цепочку формирования добавленной
стоимости. А значит, подрывает устойчивость
функционирования союза», – заявил
президент Беларуси.
«В первую очередь
это касается цен и расчетов за природный
газ. Очевидно, что при таком резком
изменении экономической конъюнктуры
цена должна быть более адаптивной, а
механизм расчетов – подъемным для
потребителей», – подчеркнул Александр
Лукашенко.
Ранее президент Беларуси на рабочем совещании 13 апреля отметил, что если в России действительно хотят как-то помочь Беларуси, то могли бы снизить до мировой цену на поставляемый природный газ: «Если хотите помочь, сделайте нам мировую цену по природному газу. Сегодня в Европе природный газ Россия продает по $80, не выше $90 за 1 тыс. куб.м. А мы платим $127. Где такая цена сегодня есть? Вот хотите помочь, помогите. Ни денег, ничего не просим. Зачем с нас шкуру драть?»
Источник: Myfin.by
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