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Стало известно, сколько детей заразились коронавирусом в Беларуси

14.04.2020 16:45 — Новости о Коронавирусе | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Коронавирусная инфекция диагностирована у 80 детей в Беларуси, сообщили в министерстве здравоохранения республики во вторник.

Стало известно, сколько детей заразились коронавирусом в Беларуси

По информации профильного ведомства, среди заболевших коронавирусной инфекцией в Беларуси 80 детей: заболевание протекает у них или без симптомов, или в легкой форме. По словам специалистов, температура не имеет критических значений и является, как правило, субфебрильной. Вместе с тем могут наблюдаться тошнота, рвота, небольшой кашель и боль в горле.

Сообщается также, что госпитализируют детей только в случаях выявления коронавируса (и при наличии симптомов), а также если они являются контактами первого и второго уровней. Детей могут оставить дома, однако лишь при условии возможности обеспечения для них самоизоляции: если родители будут следовать всем рекомендациям медицинских работников.

"Если в семье проживают люди старших возрастов, маленькие дети, то взрослые пациенты – контакты первого уровня – могут продолжать находиться в медучреждениях для самоизоляции на 14 дней", – сказала замминистра здравоохранения Елена Богдан.

Кроме того, Минздрав рекомендует пока воздержаться от посещения детьми спортивных секций и кружков.

"Наши рекомендации основаны на том, что нужно избегать мест массового скопления людей. Соответственно, родители должны думать сами, куда они отправляют детей. Мы рекомендуем воздержаться от посещения секций и каких-то кружков", – сказала главный специалист отдела помощи матерям и детям Татьяна Бурдь.

Вместе с тем эксперт подчеркнула, что запрета на их посещение в Беларуси в настоящее время нет.

 
 
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  Коронавирусная инфекция диагностирована у 80 детей в Беларуси, сообщили в министерстве здравоохранения республики во вторник. По информации профильного...
 
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