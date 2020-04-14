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Стало известно, сколько детей заразились коронавирусом в Беларуси
14.04.2020 16:45 — Новости о Коронавирусе | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Коронавирусная инфекция диагностирована у 80 детей в Беларуси, сообщили в министерстве здравоохранения республики во вторник.
По информации профильного ведомства, среди
Сообщается также, что госпитализируют детей только в случаях выявления
"Если в семье проживают люди старших возрастов, маленькие дети, то взрослые пациенты – контакты первого уровня – могут продолжать находиться в медучреждениях для самоизоляции на 14 дней", – сказала замминистра здравоохранения Елена Богдан.
Кроме того,
"Наши рекомендации основаны на том, что нужно избегать мест массового скопления людей. Соответственно, родители должны думать сами, куда они отправляют детей. Мы рекомендуем воздержаться от посещения секций и каких-то кружков", – сказала главный специалист отдела помощи матерям и детям Татьяна Бурдь.
Вместе с тем эксперт подчеркнула, что запрета на их посещение в Беларуси в настоящее время нет.
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Коронавирусная инфекция диагностирована у 80 детей в Беларуси, сообщили в министерстве здравоохранения республики во вторник. По информации профильного...
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