Это из-за коронавируса? В Гомеле с некоторых стендов полностью исчезли афиши

Источник материала: Tut.by

В Гомеле с некоторых стендов исчезли афиши. Полностью. В частности, на остановке «Коминтерн» белеют сразу несколько пустых стендов. «Неужели это связано с эпидемиологической обстановкой?» — недоумевают горожане.





В службе размещения рекламы Гомельского городского филиала республиканского унитарного предприятия «Гомельское агентство по государственной регистрации и земельному кадастру» отметили, что с отменой культурно-массовых мероприятий из-за коронавируса это никак не связано. Просто стенды обновляют согласно графику технического обслуживания. Такое происходит каждый год.





— Да, культурно-массовые мероприятия отменяются и переносятся, но и об этом тоже необходимо информировать горожан. Поэтому как только обновим стенды, на них снова появятся афиши, — заверили TUT.BY в отделе.