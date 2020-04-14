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Это из-за коронавируса? В Гомеле с некоторых стендов полностью исчезли афиши

14.04.2020 18:18 — Новости о Коронавирусе | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Гомеле с некоторых стендов исчезли афиши. Полностью. В частности, на остановке «Коминтерн» белеют сразу несколько пустых стендов. «Неужели это связано с эпидемиологической обстановкой?» — недоумевают горожане.


В службе размещения рекламы Гомельского городского филиала республиканского унитарного предприятия «Гомельское агентство по государственной регистрации и земельному кадастру» отметили, что с отменой культурно-массовых мероприятий из-за коронавируса это никак не связано. Просто стенды обновляют согласно графику технического обслуживания. Такое происходит каждый год.


 — Да, культурно-массовые мероприятия отменяются и переносятся, но и об этом тоже необходимо информировать горожан. Поэтому как только обновим стенды, на них снова появятся афиши, — заверили TUT.BY в отделе.

 
Теги: Гомель
 
 
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«Неужели это связано с эпидемиологической обстановкой?» - недоумевают горожане.
 
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