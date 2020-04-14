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Стивен Кинг сожалеет, что весь мир оказался в его книге про пандемию

14.04.2020 18:24 — Новости о Коронавирусе | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Стивен Кинг уверен, что очень многие люди из-за вспышки коронавируса чувствуют, что находятся в одном из его ужастиков, и ему очень жаль, что так получилось.

Писателя, чей роман "Противостояние" в жанре постапокалипсиса о пандемии вышел в 1978 году, спросили в недавнем интервью изданию NPR, были ли его в жизни моменты, когда он оказывался так близок к своему собственному сюжету, сообщает Independent.

"Да, люди говорят мне: "Эх, мы похоже, попали в книгу Стивена Кинга". И единственный мой им на это ответ: "Мне очень жаль", — пояснил автор.

Он также добавил, что ему сейчас "не очень комфортно быть самим собой".

Писатель старается свести к минимуму сравнения между коронавирусом и супергриппом из его произведения, но считает, что пандемия "должна была случиться".

Кинг поделился, что много времени уделяет на карантине своей новой книге, и подчеркнул, что писательство — "хороший способ избавиться от страха".

"Это не паника. И не страх. Думаю, что и большинство людей чувствуют то же самое, это такое гнетущее беспокойство, когда сам себе говоришь: не выходи на улицу. Если выйдешь, то либо подцепишь вирус, либо кого-то заразишь", — рассказал он.

 
 
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Стивен Кинг уверен, что очень многие люди из-за вспышки коронавируса чувствуют, что находятся в одном из его ужастиков, и ему очень жаль, что так получилось.
 
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