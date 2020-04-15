Милиция проверяет по домофону, медики - по телефону. Как белорусы с COVID-19 живут на самоизоляции

Источник материала: Tut.by

Наталья (по просьбе героини мы не указываем ее имя и место жительства) сотрудник одного из санаториев. В конце прошлой недели у отдыхающих в их учреждении выявили коронавирус. Женщина попала в число контактов первого уровня, затем тест на COVID-19 у нее показал положительный результат. Однако температуры, кашля у нее нет — и выздоравливать она осталась дома. TUT.BY поговорил с белорусами с COVID-19, которые вместо палаты предпочли самоизоляцию.



Снимок используется в качестве иллюстрации. Фото: Reuters

На прошлой неделе в Беларуси официально ввели такую ограничительную меру, как самоизоляция. Среди тех, кто под нее попадает, — люди с COVID-19. С пятницы, 9 апреля, пациенты с коронавирусом, которым не нужна госпитализация, могут поправляться дома . Наталья в их числе.

— На прошлой неделе нам сообщили, что в санатории выявлен коронавирус. Всем, кто относился к контактам первого уровня, сделали тест, — рассказывает собеседница. — Тех, у кого была температура, госпитализировали. Я чувствовала себя хорошо, поэтому мне предложили изолироваться в санатории или дома. Я выбрала второй вариант.

Уйти на домашний карантин, говорит собеседница, решило еще несколько сотрудников. Все они подписали документ, где подтверждали, что с правилами самоизоляции ознакомлены. Данные об этих людях как о «контактах» передали в милицию и санстанцию.

— Каждый день мне звонит врач, интересуется, как я себя чувствую, — рассказывает собеседница. — Прямой номер доктора у меня тоже есть. Если у меня вдруг начнет подниматься температура, появится кашель, пропадет обоняние, я должна ему сообщить.

Параллельно Наталью контролирует и милиция. Иногда милиционер звонит в домофон, спрашивает, на месте ли хозяйка. Порой набирает на домашний.

— На днях снимаю телефон, милиционер спрашивает: «Вы дома?» Я отвечаю, так вы же мне на домашний звоните. Он растерялся, — с улыбкой вспоминает собеседница.

На выходных Наталья узнала, что у нее положительный тест на COVID-19. Новых документов о самоизоляции она не подписывала, но теперь, говорит, из дома ей выходить нельзя — даже в магазин и к мусорному баку.

— В квартире я живу с мужем, он считается контактом первого уровня и пока ждет результат теста на COVID-19, — описывает свою ситуацию собеседница. — Мы стараемся не пересекаться и сидим по разным комнатам. Бывает, вместе оказываемся на кухне. Тогда я надеваю маску. При беседе выдерживаем расстояние в метр.

Ест Наталья из отдельной тарелки и своими приборами. При этом всю посуду в доме — и мужа тоже — обрабатывает дезинфицирующими средствами. Говорит, на всякий случай.

— Рекомендаций, как убирать квартиру, какие таблетки пить, мне никто не давал, — говорит женщина. — Но я сама решила, каждый день делать влажную уборку, дезинфицировать дверные ручки. Хотя двери, кроме входной, мы в квартире теперь не закрываем. Кроме того, форточка у нас всегда на проветривании.

Перчатки дома Наталья почти не носит, но руки моет, «как хирург перед операцией»: минимум три минуты. Из лекарств «себе прописала» противовирусное и «аскорбинку». Еще в рационе теплые напитки.

— Почти неделя прошла, здоровье у меня в порядке, так что я не жалею, что отказалась от госпитализации. Число пациентов с COVID-19 в Беларуси растет. Если каждого, кто без симптомов, будут госпитализировать, скоро в больницах не хватит не медиков, ни коек, — рассуждает женщина. — К тому же, болеть дома и стены помогают. Периодически я выхожу на балкон подышать и готовлюсь к Пасхе.

Во всей этой ситуации, продолжает Наталья, ее огорчает одно — отношение некоторых людей к больным с COVID-19.

— Есть люди, которые относятся к нам как к прокаженным, словно у нас чума. Я живу в небольшом населенном пункте. Периодически до меня доходит, как некоторые «доброжелатели» меня чуть ли не хоронят. На мужа, который пока как контакт может выходить в ближайший магазин, тоже смотрят косо. Хотя он носит маску, — не скрывает эмоций собеседница. — Но если соблюдать все меры предосторожности, то нет ничего страшного.

— А что будет, если нарушите карантин?

— В самоизоляции я на больничном. Если нарушу, потеряю половину пособия по временной нетрудоспособности. Плюс в этом случае мне будет грозить штраф до 50 базовых (1350 рублей — Прим. TUT.BY).

— Сколько продлится ваша самоизоляция?

— Спустя 14 дней после первого теста, сделают второй. А там будет видно.

«Девушка из поликлиники каждый раз напоминает: если самочувствие ухудшится, сразу звонить в скорую»

О положительном тесте на COVID-19 минчанка Валерия Зайцева узнала в пятницу, 10 апреля. До этого как контакт первого уровня она два дня находилась в самоизоляции.



Фото: архив Валерии Зайцев

— У врачей сейчас большая нагрузка, поэтому несмотря на то, что у меня была невысокая температура, болело горло и ломило тело, я попросила разрешения лечиться дома, — рассказывает собеседница. — Чувствовала я себя нормально, но сотрудница санстанции, которая меня курировала, сказала, что все равно обязана подать на меня заявку в больницу. Единственное — в документе она указала: заболевание протекает в легкой форме. В итоге скорая за мной не приехала.

В понедельник Лере снова позвонили и предложили госпитализацию. Девушка отказалась. Температура, говорит она, уже прошла, самочувствие улучшилось.

В тот же день появились другие новости. Лера живет с мамой. В вторник, 14 апреля, мамин тест на коронавирус тоже оказался положительным. Она также решила лечиться дома. «Теперь у нас лазарет», — шутит девушка.

— Пока я была только контактом и ждала результат теста, мы с мамой решили общаться, как обычно. До этого мы каждый день вместе ели, разговаривали, поэтому смысла теперь уже что-то менять не было, — делится рассуждениями девушка. — Сейчас понимаю, возможно, мы поступили неправильно, и стоило разделить пространство.

Теперь и Лера, и мама под контролем милиции и поликлиники. Милиция проверяет их по домофону, медики — по телефону.

— Все желают скорейшего выздоровления, — улыбается Лера. — Девушка из поликлиники каждый раз напоминает: если самочувствие ухудшится, сразу звонить в скорую.

Рекомендаций по еде, лекарствам, уборке квартиры на самоизоляции Лера не получала. Шутит, так как они с мамой обе заражены, необходимости постоянно дезинфицировать комнаты у них нет.

— Насколько я знаю, рекомендаций по лечению коронавируса не существует, работаешь со всем симптоматически, — рассуждает собеседница. — Болит горло — полощешь горло, кашель — принимаешь что-то от кашля. Чтобы сбить температуру, я, например, пила порошки, но, думаю, они мне не особо помогли, скорее организм сам со всем справился.

Есть, продолжает Лера, во время COVID-19 совсем не хочется, приходится себя заставлять. Пить девушка старается теплый чай с лимоном и молоко. На улицу им с мамой тоже нельзя. Разве что на балкон — подышать. Продукты, говорит собеседница, в запасе есть, когда закончатся, будут просить помощи у родственников и друзей. Желающих их поддержать, продолжает Валерия, оказалось немало. Люди готовы привозить и оставлять под дверью, все что нужно.

— Единственное, что меня беспокоит во всей этой ситуации, — будут ли проверять здоровье «домашних» пациентов. В больнице с COVID-19 лежит мой коллега. Он тоже бессимптомный. Рассказывает, что ему делали анализ крови, флюорографию, КТ. Я же ничего из этого не проходила. Получается, те, кто в самоизоляции, оказались немного не у дел (По словам Елены Богдан, замминистра здравоохранения, люди с COVID-19, которые находятся на самоизоляции при недомогании должны сразу звонить в скорую . При появлении кашля и одышки пациента доставят в больницу, сделают КТ или рентген легких. — Прим. TUT.BY).

Повторный тест на COVID-19 Лере назначили на 20 апреля. Если он будет отрицательным, девушку ждет еще один тест.

— Если и он подтвердит, что я здорова, думаю, смогу вернуться на работу, — рассуждает Валерия. — Если тест окажется положительным, не знаю, сколько мне еще придется сидеть в изоляции. Но думать об это я пока не хочу.

— Для себя решили, в каком случае пойдете на госпитализацию?

— Если будет высокая температура или проблемы с дыханием. Пока со своей болезнью я справляюсь сама, поэтому не стоит отвлекать врачей.