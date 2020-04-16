Министр финансов заверил, что на исполнение бюджета коронавирус не повлияет

Источник материала: ОНТ

Ресурсов для работы белорусских больниц в условиях эпидемии достаточно. Об этом сегодня во время заседания в парламенте сообщил министр финансов.

Максим Ермолович заверил – на исполнение бюджета коронавирус не повлияет. Более того, правительство намерено в течение года оказать поддержку отраслям, наиболее пострадавшим от ситуации с COVID-19.

В повестке сегодняшнего заседания, кроме того, - проекты законов о перевозке опасных грузов, регистрации животных, а также ратификация пакета документов по развитию евразийской интеграции.

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