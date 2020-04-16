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Министр финансов заверил, что на исполнение бюджета коронавирус не повлияет

16.04.2020 13:12 — Новости о Коронавирусе | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Министр финансов заверил, что на исполнение бюджета коронавирус не повлияет

Ресурсов для работы белорусских больниц в условиях эпидемии достаточно. Об этом сегодня во время заседания в парламенте сообщил министр финансов. 

Максим Ермолович заверил – на исполнение бюджета коронавирус не повлияет. Более того, правительство намерено в течение года оказать поддержку отраслям, наиболее пострадавшим от ситуации с COVID-19.

В повестке сегодняшнего заседания, кроме того, - проекты законов о перевозке опасных грузов, регистрации животных, а также ратификация  пакета документов по развитию евразийской интеграции.        

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Ресурсов для работы белорусских больниц в условиях эпидемии достаточно. Об этом сегодня во время заседания в парламенте сообщил министр финансов.  Максим...
 
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