Блохин о чемпионате Беларуси: «За чем там следить?! Они всерьез говорят, что турнир у них посильнее украинского – но это ведь даже не смешно»

Источник материала: Tribuna.com

Бывший главный тренер сборной Украины и киевского «Динамо» Олег Блохин рассказал, что не следит за чемпионатом Беларуси – единственным в Европе турниром, не приостановленным из-за пандемии коронавируса.

– Футбол в мире за редчайшим исключением стал на паузу. За белорусским чемпионатом от безысходности следить не начали?

– За чем там следить?! Белорусы всерьез говорят, что турнир у них посильнее украинского – но это ведь даже не смешно.

– Выбор на карантине невелик. Альтернатива – разве что чемпионат Таджикистана…

– Я до такого уровня не опускаюсь (смеется). И нашу-то Премьер-лигу до паузы с трудом осиливал, в испанском, итальянском или английском чемпионате не каждый матч интерес вызывал, а тут – Беларусь и тем более Таджикистан, – сказал Блохин.

Успей поставить, пока высшую лигу не приостановили! Вся линия здесь