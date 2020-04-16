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Блохин о чемпионате Беларуси: «За чем там следить?! Они всерьез говорят, что турнир у них посильнее украинского – но это ведь даже не смешно»
16.04.2020 18:55 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Бывший главный тренер сборной Украины и киевского «Динамо»
– Футбол в мире за редчайшим исключением стал на паузу. За белорусским чемпионатом от безысходности следить не начали?
– За чем там следить?! Белорусы всерьез говорят, что турнир у них посильнее украинского – но это ведь даже не смешно.
– Выбор на карантине невелик. Альтернатива – разве что чемпионат Таджикистана…
– Я до такого уровня не опускаюсь (смеется). И нашу-то Премьер-лигу до паузы с трудом осиливал, в испанском, итальянском или английском чемпионате не каждый матч интерес вызывал, а тут – Беларусь и тем более Таджикистан, – сказал Блохин.
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Блохин о чемпионате Беларуси: «За чем там следить?! Они всерьез говорят, что турнир у них посильнее украинского – но это ведь даже не смешно»
Бывший главный тренер сборной Украины и киевского «Динамо» Олег Блохин рассказал, что не следит за чемпионатом Беларуси – единственным в Европе турниром, не...
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