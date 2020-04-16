В Малорите просят перенести футбол в связи с COVID-19. Эпидемиолог: «Идти на матч не заставляют»

Источник материала: Tut.by

В редакцию TUT.BY обратились жители города Малорита и Малоритского района. По данным на 16 апреля, в районе не зарегистрирован ни один случай с COVID-19. «В эту субботу у нас в городе пройдет матч между местной командой и сборной из Житковичей, — рассказывают собеседники. — Мы переживаем, что это мероприятие может ухудшить эпидситуацию в регионе». Предложение жителей: перенести матч на более позднее время. Точнее, пока обстановка с коронавирусом в Беларуси не улучшится.

Малорита — небольшой город в Брестской области. По данным Белстата, на 1 января 2020 года здесь проживало 12,8 тысяч человек. Церковь в этом году просит отказаться от посещения кладбищ на Радуницу, врачи советуют не ехать к родным в глубинку на Пасху. Но, как пишет сайт Белорусской федерации футбола, в субботу 18 апреля в Малорите будут играть «Мелиоратор» из Житковичей и местная команда «Динамо-Брест-1960». Это одна из игр второй лиги чемпионата Беларуси сезона-2020.

— Многие жители Малориты довольно ответственно относятся к ситуации с коронавирусом. Людей в городе теперь стало меньше, в магазинах в очередях мы стараемся держать дистанцию, — описывает ситуацию одна из жительниц города. — Ситуация у нас пока спокойная, но на игру к нам приедут люди из другого региона. Кто даст гарантии, что все они будут здоровы? К тому же ВОЗ и Минздрав рекомендуют ограничить массовые мероприятия.

Футбол в городе не очень популярен, рассуждает вторая собеседница, большинство жителей на матч скорее всего не пойдет.

— Но молодежь, которая, думаю, не совсем осознает ситуацию, может прийти, — говорит женщина.

— Но ведь та же молодежь, имею ввиду студентов, точно также может приехать из Бреста или, например, Минска, в Малориту к родителям на Пасху.

— Кто-то приедет, кто-то нет. Моя сестра, например, попросила своих детей, которые живут в Гомеле и Гродно, не ехать к ней. Думаю, есть и другие семьи, где понимают ситуацию, — говорит собеседница. — А здесь запланированное мероприятие. Этот матч не является жизненно важным мероприятием. Да и мы не просим его отменить, мы хотим лишь, чтобы его отложили на более поздний срок, когда ситуация с COVID-19 в Беларуси разрешится.

В Малоритском райисполкоме получить подробный комментарий по данной ситуации TUT.BY не удалось. Утром мы созвонились с заместителем председателя Станиславом Лещуком. Станислав Евгеньевич не мог долго говорить, мы договорились созвониться позже, но позже рабочий и мобильный у него не отвечал.

— Я вас уверяю, что будут предприняты все меры по контролю за здоровьем [жителей], санитарный контроль и так далее, — сообщил Станислав Лещук. — Наш стадион вмещает 800 мест, мы максимально готовимся, чтобы обеспечить все нормы [дистанцирования]. Но, думаю, людей будет не так много. А футбол состоится, спортсмены займутся спортом.

«Если у человека будет повышенная температура, то его на стадион не пустят»

По состоянию на 16 апреля в Беларуси зарегистрировано 4204 человека с наличием коронавирусной инфекции. 65 пациентов нуждаются в поддержке аппарата искусственной вентиляции легких. Умерли 40 пациентов. На данный момент Беларусь остается единственной страной в Европе, где, несмотря на ситуацию с COVID-19, продолжают играть в футбол.



Снимок используется в качестве иллюстрации. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

В Брестском областном центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья поясняют: речь о запрещении спортивно-массовых мероприятий у нас поднимается остро только тогда, когда на территории регистрируются случаи подтвержденной коронавирусной инфекции. В Малорите и Малоритском районе пока нет ни одного случая заражения.

— Окончательно решение о проведении матча принимают местные органы власти, мы им даем свои рекомендации, — объясняет ситуацию Марина Шилович, заведующая отделом эпидемиологии Брестского областного центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья. — Местная власть считает, что в настоящий момент нецелесообразно запрещать данное мероприятие.

— Рекомендовали ли вы райисполкому перенести матч на период, когда ситуация с COVID-19 в Беларуси нормализуется?

— Точечно данные рекомендации дают территориальные центры гигиены и эпидемиологии, поэтому лучше всего уточнить эту информацию у Малоритского районного центра гигиены и эпидемиологии, — поясняет собеседница.

В тоже время, продолжает Марина Шилович, идти на матч никто никого не заставляет. Тут все зависит от сознательности человека. Это первое.

— Второе — стадион в Малорите открытый, мероприятие будет проходить на свежем воздухе, — говорит специалист. — Третье — на таких мероприятиях всегда присутствует служба скорой медицинской помощи. Будут работать здесь и сотрудники нашей санитарно-эпидемиологической службы. У всех, кто придет на стадион, они будут замерять температуру бесконтактными термометрами. Если у человека будет повышенная температура, то его на стадион не пустят.

По словам Марины Шилович, прорабатывается вопрос, чтобы болельщики сидели не кучно, а по секторам.

— Люди беспокоятся: команда приедет из другого города. Будут ли игроков как-то проверять?

— У каждой команды есть медработник. Больных игроков никто не повезет на матч и не допустит к игре. Кроме того, наши специалисты проверят температуру не только у болельщиков, но и у команд, которые играют. К тому же, игроки и болельщики никак не контактируют друг с другом.

— Одна из команд местная, во время игры они будут контактировать с футболистами из другой команды.

— Давайте исходить из того, что коронавирусная инфекция — это инфекция, для передачи которой необходим длительный контакт на близком расстоянии. То есть мы должны с вами пообщаться примерно 15 минут на расстоянии менее 50 сантиметров. Но в футболе никто столько не контактирует, поэтому в данном случае переживать нечего. Тем более к соревнованиям все спортсмены допускаются здоровыми. Думаю, подробнее о здоровье футболистов могли бы рассказать спортивные медики. Но раз футболисты играют, значит их медики считают, что это безопасно.

На вопрос TUT.BY, какие рекомендации местные эпидемиологи дали райисполкому относительно проведения матча, Анна Балабушко, главный врач Малоритского районного центра гигиены и эпидемиологии, ответила следующее:

— На стадии подготовки матча и при его проведении будут проводиться все мероприятия, рекомендованные Министерством здравоохранения. Мы и организаторы матча примем все необходимые меры, чтобы не допустить осложнение эпидситуации в районе.

По словам Анны Балабушко, у футбольных команд есть свой медработник, который оценивает состояние здоровья игроков. Что касается болельщиков, то заболевших людей на трибуны не пустят. В рассадке тех, кто приехал или пришел посмотреть матч, будут соблюдать дистанцирование — метр-полтора между каждым человеком.