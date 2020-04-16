Эпидемия не помеха: чиновники зовут белорусов на субботник

Республиканский субботник пройдет в Беларуси 25 апреля, вопреки эпидемии коронавируса в стране.

Согласно постановлению Совмина Беларуси №233 от 16 апреля, органы госуправления и организации «могут провести» субботник на рабочих местах 25 апреля. Данное мероприятие рекомендовано, как добровольное, однако практика показывает, что таковым оно обычно не является.

Как сообщается на Национальном правом портале, половина заработанных на субботнике денег останется в распоряжении Мингорисполкома и облисполкомов, которые направят их на подготовку летних лагерей и ремонт памятников, связанных со Второй мировой войной. Вторая половина будет перечислена Минфину, который направит средства учреждению «Национальный художественный музей Республики Беларусь» и Гомельскому облисполкому для финансирования объекта «Реконструкция братского захоронения на месте сожженной деревни Олы в Светлогорском районе Гомельской области».

Личное участие в республиканском субботнике примут руководители госорганов. Не исключено, что участие в субботнике примет и президент.