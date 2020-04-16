







О ликвидации нескольких гравийных дорог на границе между Россией и Беларусью сообщает Onliner со ссылкой на своих читателей. В частности. Один из них сообщил об уничтожении дорог на границе в районе агрогородка Ленино.





«Я подъехал, посмотрел. Экскаваторы конкретно копают яму, чтобы невозможно было проехать. Причем копают так, чтоб народ не засыпал потом. Рядом стоят фээсбэшники, все контролируют. Я потом еще к другой «тропе жизни» поехал, там то же самое», - сообщил он.

afn.by В пресс-службе Госпогранкомитета Беларуси сообщили, что информации о проводимых работах у них нет, однако практика уничтожения таких дорог существует давно: когда-то так поступали и наши пограничники, пишет





Информацию о проводимых работах подтвердили источники в ГАИ: вчера сотрудники выезжали к границе, чтобы убедиться, что на территории Беларуси не проводятся незаконные дорожные работы.



