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Похоже, дистанционное будет. На сайтах школ появляются разделы про онлайн-обучение
16.04.2020 18:54 — Новости о Коронавирусе | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Продленные весенние каникулы заканчиваются 19 апреля — через три дня. Как дети будут учиться дальше, ни родители, ни учителя до сих пор не знают точно. В Министерстве образования по-прежнему отвечают, что решение еще не принято. Хотя на сайтах некоторых школ, лицеев и гимназий уже появились разделы для дистанционного обучения, а учителям рассылают рекомендации, какими сервисами можно пользоваться для индивидуального обучения.
Напомним, что из-за ситуации с коронавирусом весенние каникулы продлились на две недели. В итоге вместо одной недели школьники отдыхали три. За это время рост числа заболевших не снизился — наоборот, каждый день количество увеличивается на 300−450 случаев. Такая тенденция,
Что будет с учебой дальше, Министерство образования пока не решило. Ведомство
Скорее всего, школьники перейдут на дистанционное индивидуальное обучение. Как минимум какая-то их часть. 16 апреля на сайте Национального института образования появилась
В этой же презентации учителям рекомендуют сервисы, с помощью которых они могут выстроить образовательный процесс дистанционно. Это сервисы для видеотрансляции учебного контента, для создания интерактивного учебного контента, для организации обратной связи, для хранения учебного материала.
К слову, некоторые учебные учреждения Гродно, Минска, Бреста и Брестской области на этой неделе создали рекомендуемые разделы. Называются они по-разному: дистанционное обучение, онлайн-обучение, удаленное самообразование. В них уже сейчас можно найти задания для учеников разных классов на следующую неделю с 20 апреля.
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На сайтах некоторых школ, лицеев и гимназий уже появились разделы для дистанционного обучения, а учителям рассылают рекомендации, какими сервисами можно...
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