Названы проявляющиеся на коже симптомы COVID-19

















По словам специалиста, чаще всего сыпь при заболевании COVID-19 проявляется у молодых пациентов. Под высыпаниями подразумеваются обширные покраснения на коже.





"Московский комсомолец". "При некоторых вирусных инфекциях сыпь - достаточно характерный признак, например, при краснухе, при кори. При COVID-19 она чем-то похожа, хотя при краснухе и кори сыпь немножко разная", - цитирует пульмонолога





К настоящему моменту подтверждения тому, что такие высыпания действительно могут быть симптомами коронавируса, нет.