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Названы проявляющиеся на коже симптомы COVID-19

19.04.2020 09:08 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Возможными симптомами коронавирусной инфекции могут стать сыпь и проявления сетчатого сосудистого рисунка на поверхности кожи. Об этом сообщил рассказал завкафедрой пульмонологии Сеченовского университета, профессор, врач-пульмонолог Сергей Авдеев.





По словам специалиста, чаще всего сыпь при заболевании COVID-19 проявляется у молодых пациентов. Под высыпаниями подразумеваются обширные покраснения на коже.

"При некоторых вирусных инфекциях сыпь - достаточно характерный признак, например, при краснухе, при кори. При COVID-19 она чем-то похожа, хотя при краснухе и кори сыпь немножко разная", - цитирует пульмонолога "Московский комсомолец".

К настоящему моменту подтверждения тому, что такие высыпания действительно могут быть симптомами коронавируса, нет.
 
 
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Возможными симптомами коронавирусной инфекции могут стать сыпь и проявления сетчатого сосудистого рисунка на поверхности кожи. Об этом сообщил рассказал...
 
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