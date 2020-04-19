Лукашенко о белорусской тактике в борьбе с коронавирусом: Мы пока ни в чем не ошиблись

Источник материала: ОНТ

Беларусь выбрала правильную тактику в борьбе с коронавирусом. Такое заявление сделал Президент Беларуси Александр Лукашенко во время посещения на Пасху Свято-Благовещенского Ляденского храма в Смолевичском районе, передает БЕЛТА.

Президент также выразил уверенность в том, что белорусы пройдут этот период достойно.

По его словам, результаты работы властей станут видны уже очень скоро – на грядущих президентских выборах.

Президент также отметил, что пневмонии, о которых сегодня так много говорят, – это лишь малая доля от всех существующих заболеваний.

При этом Глава государства также напомнил о том, что процент смертности при коронавирусной пневмонии довольно низок. В основном жертвами болезни становятся пожилые люди, чье здоровье уже было подкошено другими заболеваниями, особенно хроническими. В связи с этим Глава государства призвал людей обращаться к медикам при первых же симптомах инфекции.

«Поберегите себя, подумайте об этом. Наши врачи молодцы в этом плане: они уже сориентировались, вытаскивают тяжелейших больных. Если вы сделаете маленький шажок навстречу своему здоровью, у нас с завтрашнего дня будет лучше. Все зависит от нас с вами. Я вам обещаю, что наша власть – она кому-то нравится, не нравится – сделает все для того, чтобы вы были защищены. Только вы сделайте маленький шажок навстречу своему здравию, тому, о чем вы мечтаете. Если мы будем вместе, все будет хорошо», – подытожил Александр Лукашенко.

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