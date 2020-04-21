Источник материала: Виртуальный Брест

Контактные данные для тех, кто переболел COVID-19 и хочет стать донором плазмы:





РНПЦ трансфузиологии и медицинских биотехнологий заместитель директора Лариса Михайловна Гущина: +375172898656; +375297705753;



Телефон Единого донорского центра:



+375293628293

+375172898484

+375172898643

+375172890108



Городской центр трансфузиологии УЗ Городская клиническая больница 6:



80172395913

+375291909748

г. Витебск: 80212240380

г. Гомель: 80232539832 80232539814

г. Брест: 80162285381

г. Могилёв: 80222257422

г. Гродно: 80152315404

г. Молодечно: 80176754735





Первые 15 человек, которые переболели COVID-19, уже стали донорами плазмы. Напомним, что специалисты РНПЦ трансфузиологии и медицинских биотехнологий внедряют такую методику помощи пациентам, которые, в связи с тяжёлым состоянием, находятся на особом внимании медиков. Первые 6 белорусов сдали свою плазму в Минске, сегодня такое же мероприятие проходит в Витебске. На Областной станции переливания крови Витебска специалисты провели забор плазмы с антителами COVID-19 у белорусов, которые переболели коронавирусной инфекцией. Забор иммунной плазмы будет проводиться и в центре трансфузиологии г.Минска на базе 6 городской клинической больницы. Также в ближайшие дни эту процедуру планируют начать проводить и все областные центры трансфузиологии. Минздрав обращается ко всем выздоровевшим с призывом стать донором и помочь врачам спасти тех, кто тяжелее переносит это заболевание!