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Контактные данные для тех, кто переболел COVID-19 и хочет стать донором плазмы
21.04.2020 16:36 — Новости о Коронавирусе | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Контактные данные для тех, кто переболел COVID-19 и хочет стать донором плазмы:
РНПЦ трансфузиологии и медицинских биотехнологий заместитель директора Лариса Михайловна Гущина: +375172898656; +375297705753;
Первые 15 человек, которые переболели COVID-19, уже стали донорами плазмы. Напомним, что специалисты РНПЦ трансфузиологии и медицинских биотехнологий внедряют такую методику помощи пациентам, которые, в связи с тяжёлым состоянием, находятся на особом внимании медиков. Первые 6 белорусов сдали свою плазму в Минске, сегодня такое же мероприятие проходит в Витебске. На Областной станции переливания крови Витебска специалисты провели забор плазмы с антителами COVID-19 у белорусов, которые переболели коронавирусной инфекцией. Забор иммунной плазмы будет проводиться и в центре трансфузиологии г.Минска на базе 6 городской клинической больницы. Также в ближайшие дни эту процедуру планируют начать проводить и все областные центры трансфузиологии.
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Контактные данные для тех, кто переболел COVID-19 и хочет стать донором плазмы: РНПЦ трансфузиологии и медицинских биотехнологий заместитель директора Лариса...
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