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Контактные данные для тех, кто переболел COVID-19 и хочет стать донором плазмы

21.04.2020 16:36 — Новости о Коронавирусе | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Контактные данные для тех, кто переболел COVID-19 и хочет стать донором плазмы:

Контактные данные для тех, кто переболел COVID-19 и хочет стать донором плазмы

РНПЦ трансфузиологии и медицинских биотехнологий заместитель директора Лариса Михайловна Гущина: +375172898656; +375297705753;

Телефон Единого донорского центра:

+375293628293
+375172898484
+375172898643
+375172890108

Городской центр трансфузиологии УЗ Городская клиническая больница 6:

80172395913
+375291909748
г. Витебск: 80212240380
г. Гомель: 80232539832 80232539814
г. Брест: 80162285381
г. Могилёв: 80222257422
г. Гродно: 80152315404
г. Молодечно: 80176754735

Контактные данные для тех, кто переболел COVID-19 и хочет стать донором плазмы

Первые 15 человек, которые переболели COVID-19, уже стали донорами плазмы. Напомним, что специалисты РНПЦ трансфузиологии и медицинских биотехнологий внедряют такую методику помощи пациентам, которые, в связи с тяжёлым состоянием, находятся на особом внимании медиков. Первые 6 белорусов сдали свою плазму в Минске, сегодня такое же мероприятие проходит в Витебске. На Областной станции переливания крови Витебска специалисты провели забор плазмы с антителами COVID-19 у белорусов, которые переболели коронавирусной инфекцией. Забор иммунной плазмы будет проводиться и в центре трансфузиологии г.Минска на базе 6 городской клинической больницы. Также в ближайшие дни эту процедуру планируют начать проводить и все областные центры трансфузиологии. Минздрав обращается ко всем выздоровевшим с призывом стать донором и помочь врачам спасти тех, кто тяжелее переносит это заболевание!

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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