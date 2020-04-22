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Цена нефти Brent стала ниже 16$ впервые с 1999 года

22.04.2020 09:30 — Новости о Коронавирусе | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Цена нефти Brent стала ниже 16$ впервые с 1999 года

Согласно данным торгов, стоимость нефти сорта Brent опустилась на 17,33%  до $15,98 за баррель, пишет ТАСС.

В последний раз цена нефти марки Brent опускалась ниже $16 за баррель в 1999 году.

На 6,22% снижается стоимость фьючерса нефти WTI. Сейчас ее стоимость составляет $10,85 за баррель.

Цена нефти снижается на фоне пандемии коронавируса.

ФОТО: Егор Алеев / ТАСС

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Согласно данным торгов, стоимость нефти сорта Brent опустилась на 17,33% – до $15,98 за баррель, пишет ТАСС. В последний раз цена нефти марки Brent опускалась ниже $16 за...
 
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