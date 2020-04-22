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Цена нефти Brent стала ниже 16$ впервые с 1999 года
22.04.2020 09:30 — Новости о Коронавирусе | ОНТ
Источник материала: ОНТ
Согласно данным торгов, стоимость нефти сорта Brent опустилась на 17,33% – до $15,98 за баррель,
В последний раз цена нефти марки Brent опускалась ниже $16 за баррель в 1999 году.
На 6,22% снижается стоимость фьючерса нефти WTI. Сейчас ее стоимость составляет $10,85 за баррель.
Цена нефти снижается на фоне пандемии коронавируса.
ФОТО: Егор Алеев / ТАСС
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Согласно данным торгов, стоимость нефти сорта Brent опустилась на 17,33% – до $15,98 за баррель, пишет ТАСС. В последний раз цена нефти марки Brent опускалась ниже $16 за...
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