Московский автосалон в этом году не состоится из-за коронавируса

Источник материала: Tut.by

Международный автосалон ММАС-2020 должен был пройти с 26 августа по 6 сентября, однако из-за эпидемии организаторы ожидаемо решили отменить мероприятие.



Фото: Иван Петренко

Напомним, выставка ММАС по традиции проходила раз в два года в комплексе «Крокус Экспо» — последний раз Московский автосалон состоялся в 2018 году . Самой урожайной на премьеры оказалась выставка 2012 года, когда российский авторынок демонстрировал бурный рост — только одних мировых премьер было заявлено более 20! Впрочем, по своему размаху и статусу ММАС всегда уступал смотринам в Париже, Женеве или во Франкфурте, а в 2016 году кризис и санкции против России привели к тому, что автосалон в Москве и вовсе превратился в провинциальные смотрины с новинками от Lada, Renault и китайских производителей.

После отмены Женевского автосалона производители не спешат заранее объявлять о своем участии в выставках, а в связи со сложившейся обстановкой и вовсе предпочитают проводить премьеры на закрытых мероприятиях или в онлайн-режиме. Поэтому в случае с ММАС-2020 не было даже предварительного списка участников.

Ранее стало известно о переносе сразу двух выставок, которые должны были пройти в апреле этого года — автосалон в Нью-Йорке , если снова не будет срыва, пройдет в августе, а смотрины в Пекине планируется провести в конце сентября.