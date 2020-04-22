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Московский автосалон в этом году не состоится из-за коронавируса
22.04.2020 10:50 — Новости о Коронавирусе | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Международный автосалон ММАС-2020 должен был пройти с 26 августа по 6 сентября, однако из-за эпидемии организаторы ожидаемо решили отменить мероприятие.
Напомним, выставка ММАС по традиции проходила раз в два года в комплексе «Крокус Экспо» — последний раз Московский автосалон состоялся
После отмены Женевского автосалона производители не спешат заранее объявлять о своем участии в выставках, а в связи со сложившейся обстановкой и вовсе предпочитают проводить премьеры на закрытых мероприятиях или в онлайн-режиме. Поэтому в случае с ММАС-2020 не было даже предварительного списка участников.
Ранее стало известно о переносе сразу двух выставок, которые должны были пройти в апреле этого года — автосалон
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Международный автосалон ММАС-2020 должен был пройти с 26 августа по 6 сентября, однако из-за эпидемии организаторы ожидаемо решили отменить мероприятие.
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