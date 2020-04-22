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Инфекционист, эпидемиолог и представитель МВД отвечают на вопросы о коронавирусе. Стрим
22.04.2020 12:38 — Новости о Коронавирусе | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Министерство здравоохранения продолжает серию прямых эфиров. В этот раз на вопросы о коронавирусе отвечают главный инфекционист страны Игорь Карпов, замначальника отдела гигиены, эпидемиологии и профилактики Минздрава Инна Карабан, главный внештатный диетолог Минздрава Екатерина Протасова и пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова. Инна Карабан и Екатерина Протасова сегодня в масках. TUT.BY публикует самое важное кратко.Видео:
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Министерство здравоохранения продолжает серию прямых эфиров. В этот раз на вопросы о коронавирусе отвечают главный инфекционист страны Игорь Карпов,...
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