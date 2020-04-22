Источник материала: Tut.by

Министерство здравоохранения продолжает серию прямых эфиров. В этот раз на вопросы о коронавирусе отвечают главный инфекционист страны Игорь Карпов, замначальника отдела гигиены, эпидемиологии и профилактики Минздрава Инна Карабан, главный внештатный диетолог Минздрава Екатерина Протасова и пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова. Инна Карабан и Екатерина Протасова сегодня в масках. TUT.BY публикует самое важное кратко.

К концу апреля в Беларусь поступят тесты на антитела к коронавирусной инфекции. Сперва их оценят и протестируют в организациях здравоохранения. И только после этого все желающие смогут получить к ним доступ. Платно или нет — решат позже.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Инфекционист, эпидемиолог и представитель МВД отвечают на вопросы о коронавирусе. Стрим Министерство здравоохранения продолжает серию прямых эфиров. В этот раз на вопросы о коронавирусе отвечают главный инфекционист страны Игорь Карпов,...

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