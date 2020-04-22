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Минздрав дал рекомендации тем, кто проживает в одной квартире с зараженным COVID-19
22.04.2020 13:54 — Новости о Коронавирусе | ОНТ
Источник материала: ОНТ
Во время стрима Минздрава заместитель начальника отдела гигиены, эпидемиологии и профилактики ведомства Инна Карабан рассказала, какие правила нужно выполнять тем, кто проживает в одном доме с зараженным коронавирусом.
По словам Инны Карабан, если один из членов семьи является зараженным коронавирусом с легким течением болезни, он должен быть изолирован. Необходимо выделить для него отдельную посуду, полотенце. Перемещаясь по квартире, заболевший должен носить маску, дотрагиваться до различных предметов и поверхностей, используя одноразовые салфетки или перчатки.
Также необходимо проветривать квартиру, вытирать все гаджеты в доме – мобильные телефоны, компьютерную клавиатуру, пульт от телевизора.
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Во время стрима Минздрава заместитель начальника отдела гигиены, эпидемиологии и профилактики ведомства Инна Карабан рассказала, какие правила нужно выполнять...
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