Минздрав дал рекомендации тем, кто проживает в одной квартире с зараженным COVID-19

Источник материала: ОНТ

Во время стрима Минздрава заместитель начальника отдела гигиены, эпидемиологии и профилактики ведомства Инна Карабан рассказала, какие правила нужно выполнять тем, кто проживает в одном доме с зараженным коронавирусом.

По словам Инны Карабан, если один из членов семьи является зараженным коронавирусом с легким течением болезни, он должен быть изолирован. Необходимо выделить для него отдельную посуду, полотенце. Перемещаясь по квартире, заболевший должен носить маску, дотрагиваться до различных предметов и поверхностей, используя одноразовые салфетки или перчатки.

Также необходимо проветривать квартиру, вытирать все гаджеты в доме – мобильные телефоны, компьютерную клавиатуру, пульт от телевизора.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram