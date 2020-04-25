Источник материала: Полесская правда



Минздрав указал на недопустимость спекуляций непроверенными данными по COVID-19. Об этом сообщила заместитель министра здравоохранения Елена Богдан.

«Хочу обратить внимание и журналистов, и блогеров: нельзя спекулировать непроверенными данными, — сказала Елена Богдан. — Еще раз хочу акцентировать внимание, что мы максимально тестируем всех и указываем общее количество случаев».

Замминистра пояснила, что в мире есть достаточно разные подходы к ведению статистики по COVID-19. Некоторые страны указывают в статистике только один случай заболевания конкретного человека, подразумевая, что если болен он, то больна и вся его семья. Есть и другой опыт, когда указываются только те, кто находится в стационаре, чтобы показать нагрузку на систему здравоохранения.

«Если говорить о наших цифрах, то из 8 773 человек (общее количество выявленных случаев. — Прим. БЕЛТА) сегодня 4 733 пациента находятся в стационарных условиях. В настоящее время пациенты с бессимптомными и легкими формами заболевания лечатся на дому», — добавила Елена Богдан.

Говоря о том, почему Минздрав не комментирует конкретные случаи заболевания и смерти, она указала на врачебную тайну. «Я хочу, чтобы вы относились с пониманием: врачебная тайна была и остается. У нас также есть нормы биоэтики. И есть вопросы невмешательства в личную жизнь человека», — добавила замминистра.