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Минздрав указал на недопустимость спекуляций непроверенными данными по COVID-19
25.04.2020 — Новости о Коронавирусе | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
Замминистра пояснила, что в мире есть достаточно разные подходы к ведению статистики по COVID-19. Некоторые страны указывают в статистике только один случай заболевания конкретного человека, подразумевая, что если болен он, то больна и вся его семья. Есть и другой опыт, когда указываются только те, кто находится в стационаре, чтобы показать нагрузку на систему здравоохранения.
Говоря о том, почему Минздрав не комментирует конкретные случаи заболевания и смерти, она указала на врачебную тайну. «Я хочу, чтобы вы относились с пониманием: врачебная тайна была и остается. У нас также есть нормы биоэтики. И есть вопросы невмешательства в личную жизнь человека», — добавила замминистра.
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