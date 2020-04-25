ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Минздрав указал на недопустимость спекуляций непроверенными данными по COVID-19

25.04.2020 — Новости о Коронавирусе | Полесская правда  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Полесская правда

>

Минздрав указал на недопустимость спекуляций непроверенными данными по COVID-19
Минздрав указал на недопустимость спекуляций непроверенными данными по COVID-19. Об этом сообщила заместитель министра здравоохранения Елена Богдан.

«Хочу обратить внимание и журналистов, и блогеров: нельзя спекулировать непроверенными данными, — сказала Елена Богдан. — Еще раз хочу акцентировать внимание, что мы максимально тестируем всех и указываем общее количество случаев».

Замминистра пояснила, что в мире есть достаточно разные подходы к ведению статистики по COVID-19. Некоторые страны указывают в статистике только один случай заболевания конкретного человека, подразумевая, что если болен он, то больна и вся его семья. Есть и другой опыт, когда указываются только те, кто находится в стационаре, чтобы показать нагрузку на систему здравоохранения.

«Если говорить о наших цифрах, то из 8 773 человек (общее количество выявленных случаев. — Прим. БЕЛТА) сегодня 4 733 пациента находятся в стационарных условиях. В настоящее время пациенты с бессимптомными и легкими формами заболевания лечатся на дому», — добавила Елена Богдан.

Говоря о том, почему Минздрав не комментирует конкретные случаи заболевания и смерти, она указала на врачебную тайну. «Я хочу, чтобы вы относились с пониманием: врачебная тайна была и остается. У нас также есть нормы биоэтики. И есть вопросы невмешательства в личную жизнь человека», — добавила замминистра.

По информации БелТА

Понравилась статья? Поделитесь с друзьями!

Comments are closed.

« Во время вчерашнего брифинга представители Минздрава описали обстановку по коронавирусной инфекции в стране
Медики призывают белорусов не собираться на пикники и воздержаться от посещения кладбищ на Радуницу »
Новости дня
Новости
 
Что важно знать сейчас о коронавирусе? Ответы ведущих вирусологов ФРГ
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости о Коронавирусе

Свежие газеты

24.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
25.04.2020
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Горецкий вестник

Архив (Новости о Коронавирусе)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика