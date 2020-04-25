Во время вчерашнего брифинга представители Минздрава описали обстановку по коронавирусной инфекции в стране

Источник материала: Полесская правда



Вчера представители Министерства здравоохранения провели ставший традиционным пятничный брифинг на тему обстановки по коронавирусной инфекции в Беларуси.

Как сообщила во время брифинга заместитель министра здравоохранения Елена Богдан, по состоянию на 24 апреля в Беларуси выздоровели и выписаны 1 120 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Зарегистрированы 8 773 человека с положительным тестом на COVID-19. Всего проведено 130 тысяч 824 теста. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 63 пациента с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.

Более 130 тысяч тестов на коронавирус выполнено в Беларуси.

В том числе 8281 — за последние сутки. В первые дни работы выполнялось 250 тестов в одной лаборатории.

«Мы осознанно идем на гипердиагностику, на дообследование, чтобы не упустить ни одного возможного пациента, — сказала Елена Богдан. — Фактически ежедневно расширяем возможности нашего лабораторного тестирования».

В круглосуточном режиме работает более 30 лабораторий во всех областях. Подключился и частный сектор. Тест-систем достаточно. С их запасом нет проблем, поскольку налажено собственное производство, добавила замминистра.

Елена Богдан также отметила, что количество проведенных в Беларуси тестов на 1 млн населения превышает это число во многих других странах.

«У нас охват тестированием выше, чем в такой стране, как Республика Корея, которая является примером организации работы по локализации и выявлению случаев коронавирусной инфекции. Мы опережаем Польшу, Нидерланды, Украину. Находимся практически на уровне с США и развитыми европейскими странами», — отметила она.

Например, численность населения Польши составляет около 38 млн. В этой стране проведено 250 тыс. тестов. Таким образом, на 1 млн населения проведено 6,6 тыс. тестов. «В Беларуси почти 9,5 млн населения, проведено 130 тыс. тестов. Соответственно, на 1 млн населения получается 13,6-13,7 тыс. тестов», — пояснила замминистра.

Около 100 тысяч экспресс-тестов на антитела поступят в ближайшее время в Беларусь.

«С учетом особенностей эпидемиологического процесса (80-87% заболевших COVID-19 по некоторым источникам — это бессимптомные и легкие формы) мы поставили задачу максимального выявления случаев в популяции. С этой недели начали внедрение экспресс-тестов — это выявление иммуноглобулинов и оценка постинфекционного иммунитета. В ближайшее время ожидаем еще около 100 тыс. тестов на иммуноглобулины», — сказала Елена Богдан.

Она отметила, что увеличение объема тестирования повлечет и рост числа зарегистрированных случаев COVID-19. Также ожидается, что дополнительно будут выявлены те люди, которые уже перенесли заболевание. Соответственно их также внесут в общую статистику.

Более 30,5 тысячи контактов по COVID-19 выявлено в Беларуси.

«За весь период наблюдения выявлено и изолировано более 30,5 тыс. контактных лиц. Это фактически потенциальные источники распространения инфекции. Медицинское наблюдение за половиной из них на сегодня уже завершено», — сказала Елена Богдан.

По ее словам, своевременное выявление контактов позволило предупредить сотни новых случаев заражения. Работа санитарно-эпидемиологической службы по их выявлению и изоляции продолжается.

«Мы поставили себе задачу максимального выявления (контактных лиц. — Прим. БЕЛТА) и предупреждения заболевания. Так наша система работала с первого дня, когда появился первый пациент, скорее, даже заблаговременно, когда мы только готовились к этой ситуации», — отметила замминистра.

В целом ситуация в Беларуси продолжает характеризоваться как полностью контролируемая, подчеркнула Елена Богдан. Удается не допустить лавинообразного роста заболеваемости.

На протяжении нескольких последних дней заболеваемость пневмониями в Витебске идет на снижение.

Елена Богдан рассказала, что рост заболеваемости пневмониями во всех регионах Беларуси остается прогнозируемым. «Осторожно, но должна отметить, что по Витебску есть стабилизация ежедневно выявляемых случаев. И даже на протяжении нескольких последних дней мы видим снижение», — сказала замминистра.

Беларусь ожидает скорого поступления экспериментального препарата для лечения пациентов с COVID-19.

В Беларуси выздоровели 1120 пациентов с COVID-19, или 12,7% от всех выявленных случаев.

«Мы сегодня для лечения наших пациентов используем все, что есть в мире. На следующей неделе ожидаем поступления экспериментального препарата», — проинформировала Елена Богдан.

Она отметила, что все ведущие фармацевтические компании, научные институты ищут методы лечения пациентов с коронавирусной инфекцией. РНПЦ трансфузиологии и медицинских биотехнологий Беларуси тоже подготовил научный проект — по использованию иммунной плазмы переболевших пациентов. Елена Богдан поблагодарила доноров: 25 человек, благодаря которым было спасено восемь жизней в Минске, Витебске, Лиде.

Замминистра обратилась ко всем выздоровевшим с просьбой последовать их примеру.

«Это только начало нашего нового научного проекта, но результаты, которые мы получили, вселяют надежду, что это достаточно хороший и современный метод лечения», — подчеркнула Елена Богдан.

В системе здравоохранения достаточно ресурсов для лечения пациентов с COVID-19, она не перегружена.

«Ресурсов в системе здравоохранения достаточно. Мы выделили около 14% коечного фонда, сегодня задействована половина. В резерве еще 9,5 тыс. коек, из которых более 600 оснащены аппаратами ИВЛ», — сказала Елена Богдан.

Она уточнила, что речь идет о койках, которые без ущерба для лечебного процесса выделены для оказания помощи пациентам с коронавирусной инфекцией. Замминистра подчеркнула, что озвучивает эти данные для того, чтобы показать, что никакой катастрофы нет и система здравоохранения не перегружена.

«Мы создали резервы по коечному фонду, лекарствам. Эта работа продолжается, — проинформировала она. — Ответственно заявляю, что лекарств сегодня в стране достаточно. Дефицита средств защиты тоже нет».

Елена Богдан отметила, что в оказании медицинской помощи пациентам, учитывая повышенные нагрузки и серьезные изменения графика работы, задействовано около 18% от общего количества врачей и примерно столько же среднего медперсонала. Она добавила, что врачи всех специальностей на своих рабочих местах проходят стажировки.

«Формируются так называемые временные бригады, которые на рабочих местах изучают вопросы оказания стационарной помощи пациентам с коронавирусной инфекцией, с пневмониями и с тяжелым течением заболевания», — пояснила Елена Богдан.

Кроме того, вместе со старшими коллегами в больницах по собственному желанию работают студенты медвузов и учащиеся медицинских колледжей. Замминистра выразила уверенность, что из них получатся настоящие врачи и преданные своему делу медицинские сестры.