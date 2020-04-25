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Во время вчерашнего брифинга представители Минздрава описали обстановку по коронавирусной инфекции в стране
25.04.2020 — Новости о Коронавирусе | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
Как сообщила во время брифинга заместитель министра здравоохранения Елена Богдан, по состоянию на 24 апреля в Беларуси выздоровели и выписаны 1 120 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Зарегистрированы 8 773 человека с положительным тестом на COVID-19. Всего проведено 130 тысяч 824 теста. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 63 пациента с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.
Более 130 тысяч тестов на коронавирус выполнено в Беларуси.
В том числе 8281 — за последние сутки. В первые дни работы выполнялось 250 тестов в одной лаборатории.
В круглосуточном режиме работает более 30 лабораторий во всех областях. Подключился и частный сектор. Тест-систем достаточно. С их запасом нет проблем, поскольку налажено собственное производство, добавила замминистра.
Елена Богдан также отметила, что количество проведенных в Беларуси тестов на 1 млн населения превышает это число во многих других странах.
Например, численность населения Польши составляет около 38 млн. В этой стране проведено 250 тыс. тестов. Таким образом, на 1 млн населения проведено 6,6 тыс. тестов. «В Беларуси почти 9,5 млн населения, проведено 130 тыс. тестов. Соответственно, на 1 млн населения получается 13,6-13,7 тыс. тестов», — пояснила замминистра.
Около 100 тысяч экспресс-тестов на антитела поступят в ближайшее время в Беларусь.
Она отметила, что увеличение объема тестирования повлечет и рост числа зарегистрированных случаев COVID-19. Также ожидается, что дополнительно будут выявлены те люди, которые уже перенесли заболевание. Соответственно их также внесут в общую статистику.
Более 30,5 тысячи контактов по COVID-19 выявлено в Беларуси.
По ее словам, своевременное выявление контактов позволило предупредить сотни новых случаев заражения. Работа санитарно-эпидемиологической службы по их выявлению и изоляции продолжается.
В целом ситуация в Беларуси продолжает характеризоваться как полностью контролируемая, подчеркнула Елена Богдан. Удается не допустить лавинообразного роста заболеваемости.
На протяжении нескольких последних дней заболеваемость пневмониями в Витебске идет на снижение.
Елена Богдан рассказала, что рост заболеваемости пневмониями во всех регионах Беларуси остается прогнозируемым. «Осторожно, но должна отметить, что по Витебску есть стабилизация ежедневно выявляемых случаев. И даже на протяжении нескольких последних дней мы видим снижение», — сказала замминистра.
Беларусь ожидает скорого поступления экспериментального препарата для лечения пациентов с COVID-19.
В Беларуси выздоровели 1120 пациентов с COVID-19, или 12,7% от всех выявленных случаев.
Она отметила, что все ведущие фармацевтические компании, научные институты ищут методы лечения пациентов с коронавирусной инфекцией. РНПЦ трансфузиологии и медицинских биотехнологий Беларуси тоже подготовил научный проект — по использованию иммунной плазмы переболевших пациентов. Елена Богдан поблагодарила доноров: 25 человек, благодаря которым было спасено восемь жизней в Минске, Витебске, Лиде.
Замминистра обратилась ко всем выздоровевшим с просьбой последовать их примеру.
В системе здравоохранения достаточно ресурсов для лечения пациентов с COVID-19, она не перегружена.
Она уточнила, что речь идет о койках, которые без ущерба для лечебного процесса выделены для оказания помощи пациентам с коронавирусной инфекцией. Замминистра подчеркнула, что озвучивает эти данные для того, чтобы показать, что никакой катастрофы нет и система здравоохранения не перегружена.
Елена Богдан отметила, что в оказании медицинской помощи пациентам, учитывая повышенные нагрузки и серьезные изменения графика работы, задействовано около 18% от общего количества врачей и примерно столько же среднего медперсонала. Она добавила, что врачи всех специальностей на своих рабочих местах проходят стажировки.
Кроме того, вместе со старшими коллегами в больницах по собственному желанию работают студенты медвузов и учащиеся медицинских колледжей. Замминистра выразила уверенность, что из них получатся настоящие врачи и преданные своему делу медицинские сестры.
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