Александр Лукашенко отправил на доработку проект указа о ведении лесного хозяйства

Источник материала: Полесская правда



Президент Беларуси Александр Лукашенко после ознакомления с проектом указа «О ведении лесного хозяйства и реализации древесины» поручил доработать документ. Об этом рассказал сегодня журналистам вице-премьер Юрий Назаров после доклада Главе государства по проекту указа.

«Решение принято одно — доработать проект указа и доложить Президенту. Мы, наверное, не очень были убедительны, поэтому наши предложения в этом виде не были приняты», — сказал Юрий Назаров.

Он пояснил, что проект указа должен упорядочить правила реализации древесины внутри страны. Они действуют с 2007 года, и, по словам вице-премьера, в некоторых аспектах уже потеряли свою актуальность.

«Просто предлагалась корректировка действующих правил с учетом нынешних реалий», — отметил заместитель премьер-министра.

О продаже на внешние рынки в проекте указа речи не шло, добавил Юрий Назаров.

«У нас продажа кругляка на внешние рынки без согласования с Президентом запрещена. В некоторых случаях он дает разрешение, например, как в последние годы, когда было стихийное бедствие и появлялся массовый излишек древесины. Чтобы она не потеряла технические качества, ее можно было экспортировать», — напомнил он.

По словам вице-премьера, проект указа будет доработан в ближайшую неделю-две и вновь внесен на рассмотрение Главы государства.