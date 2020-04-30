Коронавирус добрался до БТ









Белсату » информацию о заражении коронавирусной инфекцией 2–4 работников компании. Близкий к БТ источник подтвердил «» информацию о заражении коронавирусной инфекцией 2–4 работников компании.





«У четырех сотрудников Белтелерадиокомпании официально подтвержден Covid-19. Очень многих из тех, кто считается контактом первого уровня, даже не приходили проверять. Анализы двоих работников утеряны. Уже все вышли на работу, несмотря на то, что у одного из них простуда. Пришла участковый врач, посмотрела горло, послушала и на этом все», – рассказал авторам канала один из сотрудников Белтелерадиокомпании.





Родственник одного из сотрудников компании подтвердил авторам телеграм-канала информацию о коронавирусе у нескольких человек на БТ, а также рассказал, что два десятка работников здания на Макаенка, 9 отправили на карантин.





Близкий к БТ источник «Белсата» рассказал нам, что от двух до четырех работников компании заразились коронавирусом во время работы в Жировичском монастыре. Собеседник признался, что сам считается контактом второго уровня.









Александр Лукашенко, работу которого освещает в том числе БТ, не появляется на публике с 26 апреля.





По состоянию на 29 апреля в Беларуси официально зарегистрировали 13 181 случай коронавирусной инфекции. За сутки инфицированных стало больше на 973 человека.





Министерство Здравоохранения официально подтвердило смерть пациентов 84 с COVID-19.