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Самое важное об эпидемии коронавируса в Беларуси к 22 мая

22.05.2020 06:42 — Новости о Коронавирусе | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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К утру 22 мая заражений коронавирусом по всему миру стало свыше 5,04 миллиона; погибли – 329,8 тысячи человек, а излечились – 1,92 миллиона. Эти данные получены благодаря американскому Университету Джонса Хопкинса. Вот пятерка стран – лидеров по инфицированным:

  • США: 1,56 миллиона эпизодов инфекции;
  • Россия: 317,6 тысячи;
  • Бразилия: 291,6 тысячи;
  • Британия: 252,2 тысячи;
  • Испания: 233 тысячи.

А вот пятерка стран – лидеров по смертям:

  • США: 93,9 тысячи летальных исходов;
  • Британия: 36,1 тысячи;
  • Италия: 32,5 тысячи;
  • Франция: 28,1 тысячи;
  • Испания: 27,9 тысячи.

Уточнение. Цифры по заболеваемости, смертям и поправившимся от COVID-19 безбожно быстро устаревают. По этой причине некоторые из них мы опускаем. Но есть вариант следить за всем в онлайне! Вот по этой ссылке.

Как в Беларуси:

  • По последней сводке Минздрава, в Беларуси насчитали уже 33371 случай коронавируса. Излечились 12057 человек, скончались 185.
  • В Бресте нарисовали граффити: три обезьяны и надпись «Минздрав». Видимо, это шутка над тем, как ведомство относится к информированию беларусов об эпидемии. Стрит-арт прожил пару часов, а затем исчез.
  • Минским врачам запретили в рабочее время ездить в «МакДональдс» за бесплатными обедами. Главврач городской станции скорой помощи посчитал, что если сотрудники пользуются благотворительной акцией сети ресторанов, они коррупционеры. Но выход нашелся: сервис доставки Delivio взялся развозить бесплатную еду от «МакДональдса» прямо на рабочие места медиков. Ура!
  • В минских поликлиниках уже есть экспресс-тесты на коронавирус, но не для всех. Здесь рассказываем, кому сделают анализ.
  • Александр Лукашенко заявил, что в Минске и Витебске заболеваемость идет на спад, а по его новому прогнозу, ждать до конца эпидемии осталось месяц. Впрочем, похожие пророчества от президента звучат как минимум в четвертый раз.
  • 200 бобруйских медиков пожаловались президенту на нулевые надбавки за работу с «ковидными» пациентами. Глава Минздрава ответил на критику: премии дают по схеме «сколько отработал – столько получил», а в Бобруйске, по словам чиновника, из 290 работников надбавки получили 118 человек: те, кто действительно оказывал помощь людям с инфекцией.

Это важно:

Редакция KYKY напоминает, что сейчас лучше всего избегать массовых скоплений людей. Если это возможно, пожалуйста, будьте дома. Тщательно мойте руки и почаще обрабатывайте их антисептиком: любые поручни или дверные ручки могут стать причиной болезни. Берегите себя и близких и знайте, что COVID-19 тяжелее всего переносят люди старшего возраста, у молодых болезнь, как правило, развивается бессимптомно.

Вы также можете помочь медикам, которые сейчас особенно сильно в этом нуждаются. Их поддержкой – не только финансовой – занимаются волонтерская инициатива #ByCovid19, платформа «Имена», Красный Крест; ведется сбор денег на площадке MolaMola в разделе COVID-19. Телеграм-чат «Приюти героя» ищет людей, готовых безвозмездно предоставить свое свободное жилье медикам для временного проживания. Если хотите, присоединитесь к этим проектам – все подробности по ссылкам.

Также для медработников есть служба психологической поддержки #ByCovid19. Звонить по короткому номеру 7197 (для абонентов А1, звонок бесплатный). Для абонентов Life и МТС номер +375291948849.

Обложка: Matteo Dang Minh.

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Теги: Брест, Витебск
 
 
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К утру 22 мая заражений коронавирусом по всему миру стало свыше 5,04 миллиона; погибли – 329,8 тысячи человек, а излечились – 1,92 миллиона. Эти данные получены благодаря...
 
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