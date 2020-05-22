Самое важное об эпидемии коронавируса в Беларуси к 22 мая

Источник материала: KYKY

К утру 22 мая заражений коронавирусом по всему миру стало свыше 5,04 миллиона; погибли – 329,8 тысячи человек, а излечились – 1,92 миллиона. Эти данные получены благодаря американскому Университету Джонса Хопкинса. Вот пятерка стран – лидеров по инфицированным:

США: 1,56 миллиона эпизодов инфекции;

Россия: 317,6 тысячи;

Бразилия: 291,6 тысячи;

Британия: 252,2 тысячи;

Испания: 233 тысячи.

А вот пятерка стран – лидеров по смертям:

США: 93,9 тысячи летальных исходов;

Британия: 36,1 тысячи;

Италия: 32,5 тысячи;

Франция: 28,1 тысячи;

Испания: 27,9 тысячи.

Уточнение. Цифры по заболеваемости, смертям и поправившимся от COVID-19 безбожно быстро устаревают. По этой причине некоторые из них мы опускаем. Но есть вариант следить за всем в онлайне! Вот по этой ссылке .

Как в Беларуси:

По последней сводке Минздрава, в Беларуси насчитали уже 33371 случай коронавируса. Излечились 12057 человек, скончались 185.

сводке Минздрава, в Беларуси насчитали уже 33371 случай коронавируса. Излечились 12057 человек, скончались 185. В Бресте нарисовали граффити: три обезьяны и надпись «Минздрав». Видимо, это шутка над тем, как ведомство относится к информированию беларусов об эпидемии. Стрит-арт прожил пару часов, а затем исчез.

граффити: три обезьяны и надпись «Минздрав». Видимо, это шутка над тем, как ведомство относится к информированию беларусов об эпидемии. Стрит-арт прожил пару часов, а затем исчез. Минским врачам запретили в рабочее время ездить в «МакДональдс» за бесплатными обедами. Главврач городской станции скорой помощи посчитал, что если сотрудники пользуются благотворительной акцией сети ресторанов, они коррупционеры. Но выход нашелся : сервис доставки Delivio взялся развозить бесплатную еду от «МакДональдса» прямо на рабочие места медиков. Ура!

в рабочее время ездить в «МакДональдс» за бесплатными обедами. Главврач городской станции скорой помощи посчитал, что если сотрудники пользуются благотворительной акцией сети ресторанов, они коррупционеры. Но выход : сервис доставки Delivio взялся развозить бесплатную еду от «МакДональдса» прямо на рабочие места медиков. Ура! В минских поликлиниках уже есть экспресс-тесты на коронавирус, но не для всех. Здесь рассказываем , кому сделают анализ.

, кому сделают анализ. Александр Лукашенко заявил , что в Минске и Витебске заболеваемость идет на спад, а по его новому прогнозу, ждать до конца эпидемии осталось месяц. Впрочем, похожие пророчества от президента звучат как минимум в четвертый раз.

, что в Минске и Витебске заболеваемость идет на спад, а по его новому прогнозу, ждать до конца эпидемии осталось месяц. Впрочем, похожие пророчества от президента звучат как минимум в четвертый раз. 200 бобруйских медиков пожаловались президенту на нулевые надбавки за работу с «ковидными» пациентами. Глава Минздрава ответил на критику: премии дают по схеме «сколько отработал – столько получил», а в Бобруйске, по словам чиновника, из 290 работников надбавки получили 118 человек: те, кто действительно оказывал помощь людям с инфекцией.

Это важно:

Редакция KYKY напоминает, что сейчас лучше всего избегать массовых скоплений людей. Если это возможно, пожалуйста, будьте дома. Тщательно мойте руки и почаще обрабатывайте их антисептиком: любые поручни или дверные ручки могут стать причиной болезни. Берегите себя и близких и знайте, что COVID-19 тяжелее всего переносят люди старшего возраста, у молодых болезнь, как правило, развивается бессимптомно.

Вы также можете помочь медикам, которые сейчас особенно сильно в этом нуждаются. Их поддержкой – не только финансовой – занимаются волонтерская инициатива #ByCovid19 , платформа « Имена », Красный Крест ; ведется сбор денег на площадке MolaMola в разделе COVID-19. Телеграм-чат « Приюти героя » ищет людей, готовых безвозмездно предоставить свое свободное жилье медикам для временного проживания. Если хотите, присоединитесь к этим проектам – все подробности по ссылкам.

Также для медработников есть служба психологической поддержки #ByCovid19 . Звонить по короткому номеру 7197 (для абонентов А1, звонок бесплатный). Для абонентов Life и МТС номер +375291948849.

Обложка: Matteo Dang Minh.