|
Как создать бизнес на облачных технологиях: кейс МТС и Finstore.by
22.05.2020 07:16 — Новости о Коронавирусе | Myfin
Источник материала: Myfin
Что такое Finstore.by?
Это инвестиционная онлайн-платформа, которая продает токены (аналог облигаций) белорусских компаний реального сектора – МАЗ, Белвест и другие.
Бизнес создавался под облачные технологии
– Так как бизнес создавался с нуля, у нас изначально не было сомнений, что проект должен быть размещен в облаке, – рассказывает Дмитрий Шедко, управляющий директор Finstore.by. – Мы размещаем в облаке базовую систему — основной наш ресурс. Он очень чувствительный, потому что работает с персональными данными, конфиденциальной информацией. Поэтому требования к партнеру и его репутации были очень высокими.
Это сильно сузило возможность выбора на рынке. Из оставшихся надежных партнеров МТС предложил наиболее выгодные коммерческие условия сотрудничества.
По словам Дмитрия, бизнес новой крипто-платформы строился по всем современным принципам управления.
– Нужно отметить, что бизнес Finstore.by построен таким образом, что все работы, не связанные с основной деятельностью компании, отдаются на аутсорс: бухгалтерия, юридическая служба, IT-инфраструктура.
Нагрузку очень быстро можно увеличить на порядок
– Мы достаточно быстро нашли с МТС общий язык. Весной 2019 года подписали соглашение. Затем несколько месяцев шла внутренняя работа в команде, и мы очень благодарны МТС, что они нам во многих вопросах помогли. А с момента запуска оборудования в октябре прошлого года до настоящего времени – все работает идеально.
Нагрузка на платформу планировалась из расчета до 10 тыс пользователей в сутки. К пиковым значениям по числу пользователей мы пока не подошли, но тестирование проводилось с учетом подобных нагрузок.
Ключевая особенность нашего контракта – оперативность и гибкость. В случае необходимости мы можем быстро увеличить пропускную мощность платформы на порядки, не потеряв при этом время на переналадку. Это стало одним из существенных факторов при выборе партнера.
Почему малому и среднему бизнесу стоит сразу стартовать с облачных решений?
В МТС также отмечают необычный подход Finstore — максимальное размещение IT-инфраструктуры в облаке.
– Во-первых, можно сказать, что это довольно смелый проект, — объясняет начальник управления инновационных решений компании МТС Артём Максименко. – Они не делали медленных переходов или пробных переездов, а сразу стартовали в облаке целиком.
По словам Артёма, это особенность современного бизнеса, когда во главу угла ставится цифровая ценность: продукт, услуга или какой-либо внутренний сервис.
– Компании в цифровой действительности живут гипотезами. Пример Finstore — у них есть гипотеза, что платформа будет привлекать пользователей для покупки и продажи токенов различных компаний.
Раньше для тестирования какой-то гипотезы компании из реального сектора требовались годы: сделать новую конструкцию, воплотить ее в металле, протестировать в полях, внести доработки и потом запустить производство. Сейчас гипотезы для цифровых продуктов проверяются очень быстро. В цифровых продуктах активно используются agile-методики, которые и позволяют все быстро воплощать в жизнь.
– Люди из реального сектора, которым нужно все то же самое, могут про это знать, а могут не быть в курсе. Вот и вся разница. Но если их проконсультируют, то они тоже все будут знать.
Чтобы протестировать гипотезу, не нужно заливать все деньгами
– Будь ты компанией реального сектора или цифровой компанией — тебе все равно придется тестировать гипотезы, чтобы нащупать свою рыночную нишу. А для этого нужны соответствующие инструменты.
Артем Максименко обращает внимание, что, с одной стороны, компании хотят иметь гибкость, удобство, ускорение процессов. С другой стороны, им важно, чтобы была надежная и безопасная инфраструктура.
– Облачные технологии — это то, что нужно для цифровой трансформации, либо создания цифровых продуктов. Вычислительный ресурс облака ты получаешь сразу, с высокой отказоустойчивостью, ЦОДом, безопасным включением электропитания и пр.
Технику нельзя оценивать на эмоциях
В разговоре с Артемом речь зашла о некоторых привычках белорусского бизнеса. В частности, в нашей стране до сих пор пользуются популярностью коробочные версии ПО, а важные данные компании предпочитают размещать на своих серверах.
– Если говорить о привычках белорусского бизнеса – чтобы был коробочный продукт, чтобы у меня под боком стояло, чтобы все было свое – то это просто эмоции. Если к технике отнестись беспристрастно, посчитать в цифрах выгоду и эффективность, станет все намного понятнее.
К тому же, по мнению Артема, не у каждой компании найдется столько средств, чтобы их «закопать» мертвым грузом. И вопрос к руководителям таких компаний – зачем это делать?
Свернул, развернул, протестировал
По мнению эксперта, если перед компанией не стоит вопрос уровня национальной безопасности, то тестировать гипотезы дешевле и удобнее в облаке. Если что-то не получится, можно быстро свернуть облачные ресурсы и начать строить новые гипотезы.
– Покупая доступ к облачным технологиям, ты получаешь из непонятного CapEx (капитальные расходы) прозрачный OpEx (операционные расходы) и можешь контролировать каждый этап.
– Как это работает? Ты создал некий цифровой продукт, выпустил его первую рабочую версию, получил реакцию рынка и понимаешь, сколько OpEx было потрачено на сервис. Ты можешь изменить количество виртуальных машин – уменьшить, увеличить. А не так, что проект вдруг не удался и на руках остается ненужное железо, которое уже успело устареть.
Как посчитать выгоду облака
Артем Максименко объясняет, что сравнивать стоимость аренды облака и затрат на покупку оборудования. В таких сравнениях не учитывается ни стоимость электроэнергии, ни уровень отказоустойчивости оборудования, ни стоимость его обслуживания.
– По-хорошему, нужно считать стоимость владения и тогда сравнивать. Если в стоимости владения посчитать все сопутствующие затраты, то облачный сервис – однозначно выгоднее. Процентов на 30 в среднем.
Самое странное по мнению эксперта, что в таких сравнениях никто не считает Time to market (стоимость выхода на рынок). Сколько будет стоить развернуть свое железо, протестировать гипотезу, а потом свернуть его, чтобы выйти на другой сегмент рынка? В облаке эта цифра значительно меньше.
Денежного порога для входа в облако нет
– Никакого порога нет и ничему соответствовать не нужно. Мы поясним, поможем посчитать, покажем финансовую выгоду. При этом историй в стиле «доблестных замерщиков», которые считают, как им надо, у нас не бывает. Нам не интересно, когда клиент уходит после первого раза, мы настроены на долгосрочное партнерство.
До сих пор в ходу миф, что малый бизнес не может себе позволить облачные технологии. Но речь идет о суммах в пределах десятков рублей. У малого бизнеса и требования к инфраструктуре маленькие. Им не нужны огромные и дорогие enterprise-решения.
– Есть модель оплаты pay as you go, когда платишь только за время работы в облаке. У нас на сайте есть калькулятор, где можно задать условия и прицениться. Чем меньше бизнес, тем дешевле будет вход.
Аттестация и информация, ограниченная к распространению
Еще один важный момент – это актуальный статус аттестата системы защиты информации облачных платформ МТС согласно локального законодательства, что позволяет легально обслуживать клиентов, желающих хранить и обрабатывать информацию, распространение которой ограничено.
– Если они будут размещены в нашей инфраструктуре, то аттестация системы защиты информации их систем пройдет по быстрой и упрощенной схеме, потому что у нас уже стоит сертифицированное оборудование по защите информации, а система защиты информации облачного решения аттестована и может обслуживать клиентов, имеющих информацию ограниченного распространения (коммерчески чувствительную, персональные данные и др.) .
Интеграция
– С Finstore у нас сразу сложилось взаимопонимание. Они знали, какая именно инфраструктура им необходима и самостоятельно занимались ее интеграцией. В то же время у нас были кейсы с проектами «под ключ», когда все делается нашими силами, в том числе интеграция и настройка проекта.
В облаках работают не только IT-компании
Артем отмечает, что в облаке МТС работают самые разные клиенты – не только финтех-компании вроде Finstore, но и реальный сектор – ретейл, девелоперы.
– В мире уже давно все компании сидят в облаках. В Беларуси этот процесс тоже развивается, но постепенно. Сейчас уже уговаривать никого не приходится, бизнес сам прекрасно понимает ценность перехода на новые технологии.
Текст: Владимир Лужнёв
Если вы заметили ошибку в тексте новости, пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Читайте также:
Ссылка скопирована в буфер обмена
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня малый и средний бизнес могут себе позволить протестировать и внедрить самые передовые ИТ-технологии в виде облачных решений. Для этого не понадобится ни...
|
Свежие газеты
Архив (Новости о Коронавирусе)