Как создать бизнес на облачных технологиях: кейс МТС и Finstore.by

Это инвестиционная онлайн-платформа, которая продает токены (аналог облигаций) белорусских компаний реального сектора – МАЗ, Белвест и другие.

Бизнес создавался под облачные технологии

– Так как бизнес создавался с нуля, у нас изначально не было сомнений, что проект должен быть размещен в облаке, – рассказывает Дмитрий Шедко, управляющий директор Finstore.by. – Мы размещаем в облаке базовую систему — основной наш ресурс. Он очень чувствительный, потому что работает с персональными данными, конфиденциальной информацией. Поэтому требования к партнеру и его репутации были очень высокими.

Это сильно сузило возможность выбора на рынке. Из оставшихся надежных партнеров МТС предложил наиболее выгодные коммерческие условия сотрудничества.



Дмитрий Шедко, управляющий директор Finstore.by

По словам Дмитрия, бизнес новой крипто-платформы строился по всем современным принципам управления.

– Нужно отметить, что бизнес Finstore.by построен таким образом, что все работы, не связанные с основной деятельностью компании, отдаются на аутсорс: бухгалтерия, юридическая служба, IT-инфраструктура.

Нагрузку очень быстро можно увеличить на порядок

– Мы достаточно быстро нашли с МТС общий язык. Весной 2019 года подписали соглашение. Затем несколько месяцев шла внутренняя работа в команде, и мы очень благодарны МТС, что они нам во многих вопросах помогли. А с момента запуска оборудования в октябре прошлого года до настоящего времени – все работает идеально.

Нагрузка на платформу планировалась из расчета до 10 тыс пользователей в сутки. К пиковым значениям по числу пользователей мы пока не подошли, но тестирование проводилось с учетом подобных нагрузок.

Ключевая особенность нашего контракта – оперативность и гибкость. В случае необходимости мы можем быстро увеличить пропускную мощность платформы на порядки, не потеряв при этом время на переналадку. Это стало одним из существенных факторов при выборе партнера.

Почему малому и среднему бизнесу стоит сразу стартовать с облачных решений?

В МТС также отмечают необычный подход Finstore — максимальное размещение IT-инфраструктуры в облаке.

– Во-первых, можно сказать, что это довольно смелый проект, — объясняет начальник управления инновационных решений компании МТС Артём Максименко. – Они не делали медленных переходов или пробных переездов, а сразу стартовали в облаке целиком.



Артём Максименко (справа), начальник управления инновационных решений компании МТС

По словам Артёма, это особенность современного бизнеса, когда во главу угла ставится цифровая ценность: продукт, услуга или какой-либо внутренний сервис.

– Компании в цифровой действительности живут гипотезами. Пример Finstore — у них есть гипотеза, что платформа будет привлекать пользователей для покупки и продажи токенов различных компаний.

Раньше для тестирования какой-то гипотезы компании из реального сектора требовались годы: сделать новую конструкцию, воплотить ее в металле, протестировать в полях, внести доработки и потом запустить производство. Сейчас гипотезы для цифровых продуктов проверяются очень быстро. В цифровых продуктах активно используются agile-методики, которые и позволяют все быстро воплощать в жизнь.

– Люди из реального сектора, которым нужно все то же самое, могут про это знать, а могут не быть в курсе. Вот и вся разница. Но если их проконсультируют, то они тоже все будут знать.

Чтобы протестировать гипотезу, не нужно заливать все деньгами

– Будь ты компанией реального сектора или цифровой компанией — тебе все равно придется тестировать гипотезы, чтобы нащупать свою рыночную нишу. А для этого нужны соответствующие инструменты.

Артем Максименко обращает внимание, что, с одной стороны, компании хотят иметь гибкость, удобство, ускорение процессов. С другой стороны, им важно, чтобы была надежная и безопасная инфраструктура.

– Облачные технологии — это то, что нужно для цифровой трансформации, либо создания цифровых продуктов. Вычислительный ресурс облака ты получаешь сразу, с высокой отказоустойчивостью, ЦОДом, безопасным включением электропитания и пр.

Технику нельзя оценивать на эмоциях

В разговоре с Артемом речь зашла о некоторых привычках белорусского бизнеса. В частности, в нашей стране до сих пор пользуются популярностью коробочные версии ПО, а важные данные компании предпочитают размещать на своих серверах.

– Если говорить о привычках белорусского бизнеса – чтобы был коробочный продукт, чтобы у меня под боком стояло, чтобы все было свое – то это просто эмоции. Если к технике отнестись беспристрастно, посчитать в цифрах выгоду и эффективность, станет все намного понятнее.

К тому же, по мнению Артема, не у каждой компании найдется столько средств, чтобы их «закопать» мертвым грузом. И вопрос к руководителям таких компаний – зачем это делать?

Свернул, развернул, протестировал

По мнению эксперта, если перед компанией не стоит вопрос уровня национальной безопасности, то тестировать гипотезы дешевле и удобнее в облаке. Если что-то не получится, можно быстро свернуть облачные ресурсы и начать строить новые гипотезы.

– Покупая доступ к облачным технологиям, ты получаешь из непонятного CapEx (капитальные расходы) прозрачный OpEx (операционные расходы) и можешь контролировать каждый этап.



– Как это работает? Ты создал некий цифровой продукт, выпустил его первую рабочую версию, получил реакцию рынка и понимаешь, сколько OpEx было потрачено на сервис. Ты можешь изменить количество виртуальных машин – уменьшить, увеличить. А не так, что проект вдруг не удался и на руках остается ненужное железо, которое уже успело устареть.

Как посчитать выгоду облака

Артем Максименко объясняет, что сравнивать стоимость аренды облака и затрат на покупку оборудования. В таких сравнениях не учитывается ни стоимость электроэнергии, ни уровень отказоустойчивости оборудования, ни стоимость его обслуживания.

– По-хорошему, нужно считать стоимость владения и тогда сравнивать. Если в стоимости владения посчитать все сопутствующие затраты, то облачный сервис – однозначно выгоднее. Процентов на 30 в среднем.



Самое странное по мнению эксперта, что в таких сравнениях никто не считает Time to market (стоимость выхода на рынок). Сколько будет стоить развернуть свое железо, протестировать гипотезу, а потом свернуть его, чтобы выйти на другой сегмент рынка? В облаке эта цифра значительно меньше.

Денежного порога для входа в облако нет

– Никакого порога нет и ничему соответствовать не нужно. Мы поясним, поможем посчитать, покажем финансовую выгоду. При этом историй в стиле «доблестных замерщиков», которые считают, как им надо, у нас не бывает. Нам не интересно, когда клиент уходит после первого раза, мы настроены на долгосрочное партнерство.

До сих пор в ходу миф, что малый бизнес не может себе позволить облачные технологии. Но речь идет о суммах в пределах десятков рублей. У малого бизнеса и требования к инфраструктуре маленькие. Им не нужны огромные и дорогие enterprise-решения.

– Есть модель оплаты pay as you go, когда платишь только за время работы в облаке. У нас на сайте есть калькулятор, где можно задать условия и прицениться. Чем меньше бизнес, тем дешевле будет вход.

Аттестация и информация, ограниченная к распространению

Еще один важный момент – это актуальный статус аттестата системы защиты информации облачных платформ МТС согласно локального законодательства, что позволяет легально обслуживать клиентов, желающих хранить и обрабатывать информацию, распространение которой ограничено.



– Если они будут размещены в нашей инфраструктуре, то аттестация системы защиты информации их систем пройдет по быстрой и упрощенной схеме, потому что у нас уже стоит сертифицированное оборудование по защите информации, а система защиты информации облачного решения аттестована и может обслуживать клиентов, имеющих информацию ограниченного распространения (коммерчески чувствительную, персональные данные и др.) .

Интеграция

– С Finstore у нас сразу сложилось взаимопонимание. Они знали, какая именно инфраструктура им необходима и самостоятельно занимались ее интеграцией. В то же время у нас были кейсы с проектами «под ключ», когда все делается нашими силами, в том числе интеграция и настройка проекта.

В облаках работают не только IT-компании

Артем отмечает, что в облаке МТС работают самые разные клиенты – не только финтех-компании вроде Finstore, но и реальный сектор – ретейл, девелоперы.

– В мире уже давно все компании сидят в облаках. В Беларуси этот процесс тоже развивается, но постепенно. Сейчас уже уговаривать никого не приходится, бизнес сам прекрасно понимает ценность перехода на новые технологии.