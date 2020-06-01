Минздрав заявил об «опасном периоде». Самое важное об эпидемии коронавируса в Беларуси к 1 июня

По состоянию на 1 июня мир уже перешагнул отметку в шесть миллионов заболевших коронавирусом: сейчас их 6,12 миллиона. Погибли – 370,9 тысячи человек, излечились – 2,6 миллиона. Эти данные показаны на карте, созданной американским Университетом Джонса Хопкинса. Вот пятерка стран – лидеров по выявленным эпизодам инфекции:
США: 1,78 миллиона;
Бразилия: 498,4 тысячи;
Россия: 405,8 тысячи;
Британия: 276,2 тысячи;
Испания: 239,5 тысячи.
А вот пятерка стран – лидеров по смертям:
США: 101,3 тысячи;
Британия: 37,9 тысячи;
Италия: 33,1 тысячи;
Франция: 28,7 тысячи;
Испания: 27,1 тысячи.
Уточнение. Цифры по COVID-19 быстро устаревают. Но есть вариант следить за всем в онлайне! Вот по этой ссылке.
Как в Беларуси
По последней сводке Минздрава, в Беларуси насчитали 42556 случаев коронавируса. Выздоровели 18514 человек, умерли – 235.
Уже четвертый самолет с медицинским грузом вылетел из Китая в Беларусь. На борту судна – ПЦР-тесты на выявление вируса, кислородные концентраторы, маски, защитная одежда, 50 тысяч препаратов традиционной китайской медицины для профилактики и поддержки лечения инфекции. Общий вес груза – 22 тонны.
Глава Минздрава Владимир Караник побывал в минских больницах, где лечат ковид-пациентов. Проверка показала, что грубых нарушений в медучреждениях нет, но врачам посоветовали не расслабляться. «Медики уже вошли в ритм, но это тот опасный период, когда может, как у нас говорят, глаз замылиться», – сказал чиновник.
Минский городской онкодиспасер, два отделения которого перепрофилировали для работы с инфицированными, с 1 июня окончательно вернется к прежнему режиму работы.
На доплаты до минимальной зарплаты сотрудникам в условиях вынужденной неполной занятости и простоя из-за эпидситуации в Беларуси направят 180 миллионов рублей, заявила министр труда и социальной защиты Ирина Костевич.
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Это важно:
Редакция KYKY напоминает, что сейчас лучше всего избегать массовых скоплений людей. Если это возможно, пожалуйста, будьте дома. Тщательно мойте руки и почаще обрабатывайте их антисептиком: любые поручни или дверные ручки могут стать причиной болезни. Берегите себя и близких и знайте, что COVID-19 тяжелее всего переносят люди старшего возраста, у молодых болезнь, как правило, развивается бессимптомно.
Вы также можете помочь медикам, которые сейчас особенно сильно в этом нуждаются. Их поддержкой – не только финансовой – занимаются волонтерская инициатива #ByCovid19, платформа «Имена», Красный Крест; ведется сбор денег на площадке MolaMola в разделе COVID-19. Телеграм-чат «Приюти героя» ищет людей, готовых безвозмездно предоставить свое свободное жилье медикам для временного проживания. Если хотите, присоединитесь к этим проектам – все подробности по ссылкам.