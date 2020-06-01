ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Минздрав заявил об «опасном периоде». Самое важное об эпидемии коронавируса в Беларуси к 1 июня

01.06.2020 06:39 — Новости о Коронавирусе | KYKY  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: KYKY

>

По состоянию на 1 июня мир уже перешагнул отметку в шесть миллионов заболевших коронавирусом: сейчас их 6,12 миллиона. Погибли – 370,9 тысячи человек, излечились – 2,6 миллиона. Эти данные показаны на карте, созданной американским Университетом Джонса Хопкинса. Вот пятерка стран – лидеров по выявленным эпизодам инфекции:

  • США: 1,78 миллиона;
  • Бразилия: 498,4 тысячи;
  • Россия: 405,8 тысячи;
  • Британия: 276,2 тысячи;
  • Испания: 239,5 тысячи.

А вот пятерка стран – лидеров по смертям:

  • США: 101,3 тысячи;
  • Британия: 37,9 тысячи;
  • Италия: 33,1 тысячи;
  • Франция: 28,7 тысячи;
  • Испания: 27,1 тысячи.

Уточнение. Цифры по COVID-19 быстро устаревают. Но есть вариант следить за всем в онлайне! Вот по этой ссылке.

Как в Беларуси

  • По последней сводке Минздрава, в Беларуси насчитали 42556 случаев коронавируса. Выздоровели 18514 человек, умерли – 235.
  • Уже четвертый самолет с медицинским грузом вылетел из Китая в Беларусь. На борту судна – ПЦР-тесты на выявление вируса, кислородные концентраторы, маски, защитная одежда, 50 тысяч препаратов традиционной китайской медицины для профилактики и поддержки лечения инфекции. Общий вес груза – 22 тонны. 
  • Глава Минздрава Владимир Караник побывал в минских больницах, где лечат ковид-пациентов. Проверка показала, что грубых нарушений в медучреждениях нет, но врачам посоветовали не расслабляться. «Медики уже вошли в ритм, но это тот опасный период, когда может, как у нас говорят, глаз замылиться», – сказал чиновник. 
  • Минский городской онкодиспасер, два отделения которого перепрофилировали для работы с инфицированными, с 1 июня окончательно вернется к прежнему режиму работы.
  • На доплаты до минимальной зарплаты сотрудникам в условиях вынужденной неполной занятости и простоя из-за эпидситуации в Беларуси направят 180 миллионов рублей, заявила министр труда и социальной защиты Ирина Костевич.

Мы дополним материал, как только произойдет что-то, о чем вам стоит узнать.

Это важно:

Редакция KYKY напоминает, что сейчас лучше всего избегать массовых скоплений людей. Если это возможно, пожалуйста, будьте дома. Тщательно мойте руки и почаще обрабатывайте их антисептиком: любые поручни или дверные ручки могут стать причиной болезни. Берегите себя и близких и знайте, что COVID-19 тяжелее всего переносят люди старшего возраста, у молодых болезнь, как правило, развивается бессимптомно.

Вы также можете помочь медикам, которые сейчас особенно сильно в этом нуждаются. Их поддержкой – не только финансовой – занимаются волонтерская инициатива #ByCovid19, платформа «Имена», Красный Крест; ведется сбор денег на площадке MolaMola в разделе COVID-19. Телеграм-чат «Приюти героя» ищет людей, готовых безвозмездно предоставить свое свободное жилье медикам для временного проживания. Если хотите, присоединитесь к этим проектам – все подробности по ссылкам.

Также для медработников есть служба психологической поддержки #ByCovid19. Звонить по короткому номеру 7197 (для абонентов А1, звонок бесплатный). Для абонентов Life и МТС номер +375291948849.

Обложка: Samson Goetze.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По состоянию на 1 июня мир уже перешагнул отметку в шесть миллионов заболевших коронавирусом: сейчас их 6,12 миллиона. Погибли – 370,9 тысячи человек, излечились – 2,6...
 
Новости дня
Новости
 
«Барса» возобновит сезон матчем с «Мальоркой» 13 июня, «Реал» – игрой с «Эйбаром» 14-го. Календарь рестарта Ла Лиги
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости о Коронавирусе

Свежие газеты

31.05.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Новости о Коронавирусе)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика