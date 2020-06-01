Минздрав заявил об «опасном периоде». Самое важное об эпидемии коронавируса в Беларуси к 1 июня

Источник материала: KYKY

По состоянию на 1 июня мир уже перешагнул отметку в шесть миллионов заболевших коронавирусом: сейчас их 6,12 миллиона. Погибли – 370,9 тысячи человек, излечились – 2,6 миллиона. Эти данные показаны на карте, созданной американским Университетом Джонса Хопкинса. Вот пятерка стран – лидеров по выявленным эпизодам инфекции:

США: 1,78 миллиона;

Бразилия: 498,4 тысячи;

Россия: 405,8 тысячи;

Британия: 276,2 тысячи;

Испания: 239,5 тысячи.

А вот пятерка стран – лидеров по смертям:

США: 101,3 тысячи;

Британия: 37,9 тысячи;

Италия: 33,1 тысячи;

Франция: 28,7 тысячи;

Испания: 27,1 тысячи.

Уточнение. Цифры по COVID-19 быстро устаревают. Но есть вариант следить за всем в онлайне! Вот по этой ссылке .

Как в Беларуси

По последней сводке Минздрава, в Беларуси насчитали 42556 случаев коронавируса. Выздоровели 18514 человек, умерли – 235.

сводке Минздрава, в Беларуси насчитали 42556 случаев коронавируса. Выздоровели 18514 человек, умерли – 235. Уже четвертый самолет с медицинским грузом вылетел из Китая в Беларусь. На борту судна – ПЦР-тесты на выявление вируса, кислородные концентраторы, маски, защитная одежда, 50 тысяч препаратов традиционной китайской медицины для профилактики и поддержки лечения инфекции. Общий вес груза – 22 тонны.

из Китая в Беларусь. На борту судна – ПЦР-тесты на выявление вируса, кислородные концентраторы, маски, защитная одежда, 50 тысяч препаратов традиционной китайской медицины для профилактики и поддержки лечения инфекции. Общий вес груза – 22 тонны. Глава Минздрава Владимир Караник побывал в минских больницах, где лечат ковид-пациентов. Проверка показала, что грубых нарушений в медучреждениях нет, но врачам посоветовали не расслабляться. «Медики уже вошли в ритм, но это тот опасный период, когда может, как у нас говорят, глаз замылиться», – сказал чиновник.

в минских больницах, где лечат ковид-пациентов. Проверка показала, что грубых нарушений в медучреждениях нет, но врачам посоветовали не расслабляться. «Медики уже вошли в ритм, но это тот опасный период, когда может, как у нас говорят, глаз замылиться», – сказал чиновник. Минский городской онкодиспасер, два отделения которого перепрофилировали для работы с инфицированными, с 1 июня окончательно вернется к прежнему режиму работы.

На доплаты до минимальной зарплаты сотрудникам в условиях вынужденной неполной занятости и простоя из-за эпидситуации в Беларуси направят 180 миллионов рублей, заявила министр труда и социальной защиты Ирина Костевич.

Мы дополним материал, как только произойдет что-то, о чем вам стоит узнать.

Это важно:

Редакция KYKY напоминает, что сейчас лучше всего избегать массовых скоплений людей. Если это возможно, пожалуйста, будьте дома. Тщательно мойте руки и почаще обрабатывайте их антисептиком: любые поручни или дверные ручки могут стать причиной болезни. Берегите себя и близких и знайте, что COVID-19 тяжелее всего переносят люди старшего возраста, у молодых болезнь, как правило, развивается бессимптомно.

Вы также можете помочь медикам, которые сейчас особенно сильно в этом нуждаются. Их поддержкой – не только финансовой – занимаются волонтерская инициатива #ByCovid19 , платформа « Имена », Красный Крест ; ведется сбор денег на площадке MolaMola в разделе COVID-19. Телеграм-чат « Приюти героя » ищет людей, готовых безвозмездно предоставить свое свободное жилье медикам для временного проживания. Если хотите, присоединитесь к этим проектам – все подробности по ссылкам.

Также для медработников есть служба психологической поддержки #ByCovid19 . Звонить по короткому номеру 7197 (для абонентов А1, звонок бесплатный). Для абонентов Life и МТС номер +375291948849.

Обложка: Samson Goetze .