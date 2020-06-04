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Венская опера начинает продажу билетов на концерты в июне
04.06.2020 20:04 — Новости о Коронавирусе | БT
Источник материала: БTКак сообщает пресс-служба знаменитого оперного театра, в общей сложности до конца сезона запланированы 14 концертов. Максимальное количество зрителей в зале не будет превышать 100 человек.
"После многих недель перерыва, связанного с коронавирусом, мы с нетерпением ждет возможности открыть двери для публики: музыка снова будет звучать в Венской государственной опере. Запланирована разнообразная серия вечеров песен и арий в сопровождении фортепиано, которые будут исполняться членами ансамбля и солистами из других стран", - говорится в сообщении пресс-службы.
Венская государственная опера откроется 8 июня. Кстати, на сайте Венской оперы будет доступна прямая трансляция.
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Как сообщает пресс-служба знаменитого оперного театра, в общей сложности до конца сезона запланированы 14 концертов. Максимальное количество зрителей в зале не...
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