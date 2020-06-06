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Прогноз по валютам: доллару предстоят нелегкие времена
06.06.2020 06:16 — Новости о Коронавирусе | Myfin
Источник материала: Myfin
– На уходящей неделе были достаточно активные изменения на внешних валютных рынках.
В частности, сильно росла европейская валюта. Пара евро/доллар выросла с 1,1110 до 1,1350, или на 2,2%.
Еще сильнее укреплялся российский рубль.
Доллар в России подешевел с 70,7 до 68,6 российского рубля, или на 2,9%.
Евро к российскому рублю снизился с 78,5 до 77,9, или на 0,8%.
Причиной
такого укрепления российской валюты
стал рост стоимости нефти - в преддверии
министерской встречи в формате ОПЕК+,
которая планирует продлить на июль
максимальное сокращение добычи нефти.
Эти меры действовали в мае-июне. На этом
фоне цена
В результате на белорусском валютном рынке доллар подешевел, а евро и российский рубль подорожали.
Доллар снизился за неделю на 1,2%, евро подорожал на 0,96%, российский рубль вырос на 1,76%.
В результате валютная корзина выросла на 0,7%. Это уже вторая неделя подряд, когда белорусский рубль снижается к валютной корзине.
Кстати, в минувший четверг российский рубль обновил по отношению к белорусскому максимумы с начала текущего года.
На следующей неделе, если министерский комитет ОПЕК+ примет решение продлить сокращение добычи нефти, может продолжить дорожать нефть, вслед за ней продолжит расти российский рубль.
В этом случае:
а
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Источник: Myfin.by
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