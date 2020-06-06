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Прогноз по валютам: доллару предстоят нелегкие времена

06.06.2020 06:16 — Новости о Коронавирусе | Myfin  
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Источник материала: Myfin

фото: Myfin.by

– На уходящей неделе были достаточно активные изменения на внешних валютных рынках.

В частности, сильно росла европейская валюта. Пара евро/доллар выросла с 1,1110 до 1,1350, или на 2,2%.

Еще сильнее укреплялся российский рубль.

Доллар в России подешевел с 70,7 до 68,6 российского рубля, или на 2,9%.

Евро к российскому рублю снизился с 78,5 до 77,9, или на 0,8%.

Причиной такого укрепления российской валюты стал рост стоимости нефти - в преддверии министерской встречи в формате ОПЕК+, которая планирует продлить на июль максимальное сокращение добычи нефти. Эти меры действовали в мае-июне. На этом фоне цена нефти марки Brent превысила 41 доллар за баррель.

В результате на белорусском валютном рынке доллар подешевел, а евро и российский рубль подорожали.

Доллар снизился за неделю на 1,2%, евро подорожал на 0,96%, российский рубль вырос на 1,76%.


Фото: Myfin.by

В результате валютная корзина выросла на 0,7%. Это уже вторая неделя подряд, когда белорусский рубль снижается к валютной корзине.

Кстати, в минувший четверг российский рубль обновил по отношению к белорусскому максимумы с начала текущего года.

На следующей неделе, если министерский комитет ОПЕК+ примет решение продлить сокращение добычи нефти, может продолжить дорожать нефть, вслед за ней продолжит расти российский рубль.

В этом случае:

доллар может снизиться до 2,35 белорусского рубля,

евро может вырасти до 2,73 белорусского рубля;

а российский рубль может подорожать до 3,53 белорусского рубля за 100 российских.

Мнения экспертов банков, инвестиционных и финансовых компаний, представленные в этой рубрике, могут не совпадать с мнением редакции и не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов или валют.

Источник: Myfin.by
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Теги: Курсы валют, Минск
 
 
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