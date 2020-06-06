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«Везде, где люди». ВОЗ поменяла мнение по поводу ношения масок

06.06.2020 09:30 — Новости о Коронавирусе | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

«Везде, где люди». ВОЗ поменяла мнение по поводу ношения масок

Всемирная организация здравоохранения пересмотрела свое мнение насчет того, кому и как следует носить маски. Соответствующее заявление в официальном Twitter организации сделал ее глава Тедрос Адханом Гебрейесус.

Изучив течение и характер распространения коронавирусной инфекции, специалисты организации настоятельно советуют носить маски в местах массового скопления людей, где невозможно дистанцироваться. К таким местам отнесли магазины, торговые центры, общественный транспорт. Там также считают, что маски должны носить люди, живущие в таких местах, как лагеря беженцев. Такие меры, считают в ВОЗ, помогут сдержать распространение коронавирусной инфекции.

Ранее в организации заявляли, что маски обязаны носить только заболевшие COVID-19.

В своих рекомендациях ВОЗ подчеркивает, что маска должна быть трехслойной. Желательно, чтобы внешний слой состоял из неабсорбирующего материала (например, из полиэфира или содержал его смесь), средний, отвечающий за фильтр и барьер – из нетканого материала полипропилена, внутренний — из впитывающего материала (к примеру, хлопок). В организации посоветовали не использовать маски из шелка или пористых материалов.

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Всемирная организация здравоохранения пересмотрела свое мнение насчет того, кому и как следует носить маски. Соответствующее заявление в официальном Twitter...
 
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