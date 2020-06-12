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В США 20-летней пациентке с тяжелой формой COVID-19 пересадили легкие
12.06.2020 13:36 — Новости о Коронавирусе | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В США провели двойную трансплантацию легких пациентке с тяжелым течением COVID-19. Об этом
Пациентка — испаноязычная женщина в возрасте 20 лет — провела шесть недель в отделении интенсивной терапии в Чикаго из-за тяжелого течения коронавирусной инфекции. Она была подключена к аппарату ИВЛ и аппарату экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО) для поддержания работы сердца и легких.
Но к началу июня в ее легких произошли необратимые повреждения, и она была помещена в лист ожидания для трансплантации этого органа.
Хотя с тех пор количество успешных исходов этой операции выросло, однако трансплантация легких по-прежнему остается «очень рискованной» по сравнению с трансплантацией почки или сердца.
Отмечается, что вначале пациентка должна была получить отрицательный тест на COVID-19, так как пересадка легких обычно не проводится людям с активными инфекциями (пациенты должны принимать иммуносупрессивные препараты после операции). Вскоре после того как первый тест на коронавирус оказался отрицательным, девушку отправили в операционную.
Операция заняла 10 часов, что на несколько часов дольше, чем обычно, так как соседние ткани также оказались поражены. По словам хирурга, повреждение легких девушки
У пациентки не было серьезных заболеваний, однако, по его словам, она принимала лекарства, подавляющие иммунную систему, от другого заболевания. Но неясно, сделал ли этот препарат ее более восприимчивым к вирусу.
Сейчас девушка идет на поправку, но ей еще нужно время, чтобы прийти в себя, и она все еще на ИВЛ.
Напомним, что 18 мая врачи в Милане успешно провели первую в Европе операцию по пересадке легких 18-летнему подростку, который переболел COVID-19.
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Операция длилась 10 часов.
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