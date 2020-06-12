В США 20-летней пациентке с тяжелой формой COVID-19 пересадили легкие

Источник материала: Tut.by

В США провели двойную трансплантацию легких пациентке с тяжелым течением COVID-19. Об этом пишет Live Science со ссылкой на журнал Northwestern Medicine .



Изображение: Northwestern Medicine

Пациентка — испаноязычная женщина в возрасте 20 лет — провела шесть недель в отделении интенсивной терапии в Чикаго из-за тяжелого течения коронавирусной инфекции. Она была подключена к аппарату ИВЛ и аппарату экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО) для поддержания работы сердца и легких.

Но к началу июня в ее легких произошли необратимые повреждения, и она была помещена в лист ожидания для трансплантации этого органа.

Двойная трансплантация легких , когда оба легких заменяются полученными от умершего донора, была впервые проведена в 1960-х годах, но не получила широкого распространения до 1990-х годов.

Хотя с тех пор количество успешных исходов этой операции выросло, однако трансплантация легких по-прежнему остается «очень рискованной» по сравнению с трансплантацией почки или сердца.

Отмечается, что вначале пациентка должна была получить отрицательный тест на COVID-19, так как пересадка легких обычно не проводится людям с активными инфекциями (пациенты должны принимать иммуносупрессивные препараты после операции). Вскоре после того как первый тест на коронавирус оказался отрицательным, девушку отправили в операционную.

Операция заняла 10 часов, что на несколько часов дольше, чем обычно, так как соседние ткани также оказались поражены. По словам хирурга, повреждение легких девушки было одним из худших, которые он когда-либо видел.

У пациентки не было серьезных заболеваний, однако, по его словам, она принимала лекарства, подавляющие иммунную систему, от другого заболевания. Но неясно, сделал ли этот препарат ее более восприимчивым к вирусу.

Сейчас девушка идет на поправку, но ей еще нужно время, чтобы прийти в себя, и она все еще на ИВЛ.

Напомним, что 18 мая врачи в Милане успешно провели первую в Европе операцию по пересадке легких 18-летнему подростку, который переболел COVID-19.