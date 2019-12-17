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Как украсили самые известные жилые комплексы столицы к Новому году? «Новая Боровая» & «Маяк Минска»

18.12.2019 00:00 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Снега в Минске пока не видать, а предновогоднее настроение поддерживать надо. Если главные площади и проспекты столицы сияют еще с ноября, то в большинстве жилых комплексов Минска дух рождества ощутим едва ли. Отличились редкие застройщики. Их и поощрим. Сегодня показываем, как выглядят самые известные новостройки в преддверии Нового года, и голосуем, кто из застройщиков постарался лучше.

Как украсили самые известные жилые комплексы столицы к Новому году? «Новая Боровая» & «Маяк Минска»

Как оказалось, далеко не все застройщики решили порадовать своих жильцов в этом году. На сегодня праздничную иллюминацию мы нашли только на двух площадках – в жилых комплексах «Новая Боровая» и «Маяк Минска». Если кого-то пропустили, незамедлительно шлите фотографии в чат нашего Telegram-канала, и справедливость будет тут-же восстановлена. А пока показываем, как выглядят жилые комплексы, которые уже украсили.

ЖК «Новая Боровая»

Свой флагманский проект «Новую Боровую» «А-100 Девелопмент» украшает ежегодно. Чем больше кварталов застройщик вводит в эксплуатацию, тем длиннее метраж гирлянды. Какие-то элементы декора сохранились из 2018-го. Новогодняя ярмарка на главной площади, главная елка и украшения между «Сосновым» и «Кедровым» кварталами очень похожи на прошлогодние. Традиционно все подъезды оформлены праздничной подсветкой. 

Как украсили самые известные жилые комплексы столицы к Новому году? «Новая Боровая» & «Маяк Минска»
Как украсили самые известные жилые комплексы столицы к Новому году? «Новая Боровая» & «Маяк Минска»
Как украсили самые известные жилые комплексы столицы к Новому году? «Новая Боровая» & «Маяк Минска»
Как украсили самые известные жилые комплексы столицы к Новому году? «Новая Боровая» & «Маяк Минска»
Как украсили самые известные жилые комплексы столицы к Новому году? «Новая Боровая» & «Маяк Минска»
Как украсили самые известные жилые комплексы столицы к Новому году? «Новая Боровая» & «Маяк Минска»
Как украсили самые известные жилые комплексы столицы к Новому году? «Новая Боровая» & «Маяк Минска»
Как украсили самые известные жилые комплексы столицы к Новому году? «Новая Боровая» & «Маяк Минска»
Как украсили самые известные жилые комплексы столицы к Новому году? «Новая Боровая» & «Маяк Минска»
Как украсили самые известные жилые комплексы столицы к Новому году? «Новая Боровая» & «Маяк Минска»
Как украсили самые известные жилые комплексы столицы к Новому году? «Новая Боровая» & «Маяк Минска»

Но есть и новинки. Так, к примеру, в этом году на территории жилого комплекса установили фотозону с ретро-автомобилем. Подсвечиваются и новые кварталы «Квартал-парк» и «Forrest», которые ввели в этом году.

Как украсили самые известные жилые комплексы столицы к Новому году? «Новая Боровая» & «Маяк Минска»
Как украсили самые известные жилые комплексы столицы к Новому году? «Новая Боровая» & «Маяк Минска»
Как украсили самые известные жилые комплексы столицы к Новому году? «Новая Боровая» & «Маяк Минска»
Как украсили самые известные жилые комплексы столицы к Новому году? «Новая Боровая» & «Маяк Минска»

Помимо жилых дворов, «А-100 Девелопмент» украсила и супермаркет на въезде в «Новую Боровую». Все выглядит празднично и нарядно.

Как украсили самые известные жилые комплексы столицы к Новому году? «Новая Боровая» & «Маяк Минска»
Как украсили самые известные жилые комплексы столицы к Новому году? «Новая Боровая» & «Маяк Минска»
Как украсили самые известные жилые комплексы столицы к Новому году? «Новая Боровая» & «Маяк Минска»
Как украсили самые известные жилые комплексы столицы к Новому году? «Новая Боровая» & «Маяк Минска»
Как украсили самые известные жилые комплексы столицы к Новому году? «Новая Боровая» & «Маяк Минска»
Как украсили самые известные жилые комплексы столицы к Новому году? «Новая Боровая» & «Маяк Минска»
Как украсили самые известные жилые комплексы столицы к Новому году? «Новая Боровая» & «Маяк Минска»

ЖК «Маяк Минска»

DanaHoldingsтакже постаралась порадовать жителей «Маяка Минска». На главной улице комплекса установили большую ель и светящуюся инсталляцию. Входные группы некоторых подъездов украшены искусственными хвойными ветками и гирляндами.

Как украсили самые известные жилые комплексы столицы к Новому году? «Новая Боровая» & «Маяк Минска»
Как украсили самые известные жилые комплексы столицы к Новому году? «Новая Боровая» & «Маяк Минска»
Как украсили самые известные жилые комплексы столицы к Новому году? «Новая Боровая» & «Маяк Минска»
Как украсили самые известные жилые комплексы столицы к Новому году? «Новая Боровая» & «Маяк Минска»
Как украсили самые известные жилые комплексы столицы к Новому году? «Новая Боровая» & «Маяк Минска»
Как украсили самые известные жилые комплексы столицы к Новому году? «Новая Боровая» & «Маяк Минска»
Как украсили самые известные жилые комплексы столицы к Новому году? «Новая Боровая» & «Маяк Минска»
Как украсили самые известные жилые комплексы столицы к Новому году? «Новая Боровая» & «Маяк Минска»

Праздничный декор хорошо сочетается с вечерней подсветкой новостроек и мультимедийным фасадом Национальной библиотеки. Все вместе дарит настроение праздника.

Как украсили самые известные жилые комплексы столицы к Новому году? «Новая Боровая» & «Маяк Минска»
Как украсили самые известные жилые комплексы столицы к Новому году? «Новая Боровая» & «Маяк Минска»
Как украсили самые известные жилые комплексы столицы к Новому году? «Новая Боровая» & «Маяк Минска»
Как украсили самые известные жилые комплексы столицы к Новому году? «Новая Боровая» & «Маяк Минска»
Как украсили самые известные жилые комплексы столицы к Новому году? «Новая Боровая» & «Маяк Минска»
Как украсили самые известные жилые комплексы столицы к Новому году? «Новая Боровая» & «Маяк Минска»
Как украсили самые известные жилые комплексы столицы к Новому году? «Новая Боровая» & «Маяк Минска»
Как украсили самые известные жилые комплексы столицы к Новому году? «Новая Боровая» & «Маяк Минска»

К слову, DanaHoldingsукрасила не только жилые дворы, но и ТЦ DanaMoll. Перед торговым центром также установлена праздничная елка, а внутри новогодняя инсталляция.

Как украсили самые известные жилые комплексы столицы к Новому году? «Новая Боровая» & «Маяк Минска»
Как украсили самые известные жилые комплексы столицы к Новому году? «Новая Боровая» & «Маяк Минска»
Как украсили самые известные жилые комплексы столицы к Новому году? «Новая Боровая» & «Маяк Минска»
Как украсили самые известные жилые комплексы столицы к Новому году? «Новая Боровая» & «Маяк Минска»
Как украсили самые известные жилые комплексы столицы к Новому году? «Новая Боровая» & «Маяк Минска»
Как украсили самые известные жилые комплексы столицы к Новому году? «Новая Боровая» & «Маяк Минска»
Как украсили самые известные жилые комплексы столицы к Новому году? «Новая Боровая» & «Маяк Минска»
Как украсили самые известные жилые комплексы столицы к Новому году? «Новая Боровая» & «Маяк Минска»
Как украсили самые известные жилые комплексы столицы к Новому году? «Новая Боровая» & «Маяк Минска»
Как украсили самые известные жилые комплексы столицы к Новому году? «Новая Боровая» & «Маяк Минска»
Как украсили самые известные жилые комплексы столицы к Новому году? «Новая Боровая» & «Маяк Минска»
Как украсили самые известные жилые комплексы столицы к Новому году? «Новая Боровая» & «Маяк Минска»
 
Теги: Минск
 
 
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Снега в Минске пока не видать, а предновогоднее настроение поддерживать надо. Если главные площади и проспекты столицы сияют еще с ноября, то в большинстве жилых...
 
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