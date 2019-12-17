Как украсили самые известные жилые комплексы столицы к Новому году? «Новая Боровая» & «Маяк Минска»

Как оказалось, далеко не все застройщики решили порадовать своих жильцов в этом году. На сегодня праздничную иллюминацию мы нашли только на двух площадках – в жилых комплексах «Новая Боровая» и «Маяк Минска». Если кого-то пропустили, незамедлительно шлите фотографии в чат нашего Telegram-канала , и справедливость будет тут-же восстановлена. А пока показываем, как выглядят жилые комплексы, которые уже украсили.

ЖК «Новая Боровая»

Свой флагманский проект «Новую Боровую» «А-100 Девелопмент» украшает ежегодно. Чем больше кварталов застройщик вводит в эксплуатацию, тем длиннее метраж гирлянды. Какие-то элементы декора сохранились из 2018-го. Новогодняя ярмарка на главной площади, главная елка и украшения между «Сосновым» и «Кедровым» кварталами очень похожи на прошлогодние. Традиционно все подъезды оформлены праздничной подсветкой.