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Как украсили самые известные жилые комплексы столицы к Новому году? «Новая Боровая» & «Маяк Минска»
18.12.2019 00:00 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Снега в Минске пока не видать, а предновогоднее настроение поддерживать надо. Если главные площади и проспекты столицы сияют еще с ноября, то в большинстве
Как оказалось, далеко не все застройщики решили порадовать своих жильцов в этом году. На сегодня праздничную иллюминацию мы нашли только на двух площадках – в жилых комплексах «Новая Боровая» и «Маяк Минска». Если кого-то пропустили, незамедлительно шлите фотографии в чат нашего
ЖК «Новая Боровая»
Свой флагманский проект «Новую Боровую» «А-100 Девелопмент» украшает ежегодно. Чем больше кварталов застройщик вводит в эксплуатацию, тем длиннее метраж гирлянды. Какие-то элементы декора сохранились из 2018-го. Новогодняя ярмарка на главной площади, главная елка и украшения между «Сосновым» и «Кедровым» кварталами очень похожи на прошлогодние. Традиционно все подъезды оформлены праздничной подсветкой.
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Снега в Минске пока не видать, а предновогоднее настроение поддерживать надо. Если главные площади и проспекты столицы сияют еще с ноября, то в большинстве жилых...
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