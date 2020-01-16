|
«Мы против произвола властей. Нам нужен садик, а не высотки». О чем спорили жители Колодищ с чиновниками и проектировщиками на презентации нового генплана
16.01.2020 00:00 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
В Колодищах с плакатами, криками и аншлагом прошла презентация нового генерального плана агрогородка. Градостроительный проект вызвал массу вопросов у местных жителей, на которые представители власти не всегда могли дать ответы. Почему местные жители считают проект «абсурдным», а власти - «идеальным», читайте в нашем репортаже.
17-го декабря на сайте Минского районного исполнительного комитета
Пояснительная записка со схемой не давали большей ясности. Заметить изменения мог только тот, на чьих глазах эта деревня (ныне агрогородок) рос. Поэтому сегодня актовый зал, где проходила презентация проекта, с трудом вместил всех желающих узнать, как власти планируют изменить Колодищи к 2030 году.
«Земли запаса» или лес?
Разработкой проекта занималась УП «БЕЛНИИПГРАДОСТРОИЕЛЬСТВА», заказчиком выступил Минский районный исполнительный комитет. Компания, которая занималась разработкой Генплана, подготовилась и пригласила на общественное обсуждение всех причастных к созданию градостроительного проекта: заместителя директора, главного архитектора, который занимался разработкой, главного специалиста градостроительной экономики, главного специалиста транспортных систем, начальника отдела инженерного обеспечения, специалиста охраны окружающей среды, и прочих.
Презентовала проект главный архитектор УП «БЕЛНИИПГРАДОСТРОИЕЛЬСТВА» Дарья Мороз. Специалист долго рассказывал про историю Колодищ, особенности деревни, и «как все растет и меняется». Она сразу успокоила всех присутствующих, что генплан – это такой документ, где невозможно отобразить каждый участок деревни. Так что если дома кого-то из собравшихся на нем нет, то это не обозначает, что его снесут.
Сейчас Колодищи из себя представляют несколько районов: военный городок на въезде в деревню, район смешанной застройки, ограниченный ж/д путями и ул. Минской, район усадебной застройки за ж/д путями вдоль улиц Волмянский Шлях – Чкалова, и район новой усадебной застройки «Полигон» (Колодищи-2), а также производственная зона.
Площадь жилой зоны Колодищ составляет 1924,8 га. Однако совсем скоро площадь деревни увеличится на 318,5 га. Это жилой комплекс компании "А-100 Девелопмент" - «Зеленая гавань», а также гольф-клуб. Все это в ближайшем будущем отойдет к Колодищам.
Согласно новому генплану и по словам Дарьи Мороз, менять Колодищи будут в два этапа. 1 этап реализации – до 2025 года, 2 этап – 2030 год.
- Главная проблема, с которой мы столкнулись при разработке документа, — это дефицит территории. С одной стороны заказник, с другой промзона, все плотно. Также нет единого центра в деревне. Все настолько рассредоточено и разбросано, что не хватает единого центра притяжения, - рассказывает Дарья мороз. – Еще одна проблема – с транспортной связью. Улица Минская просто не справляется с потоком автомобилей, в том числе и грузовыми. Также присутствует нехватка садиков и школ, проблема с экологией.
Именно поэтому, согласно расчетам разработчиков проекта, к концу реализации второго этапа население Колодищ должно увеличится почти в 2.5 раза.
Сейчас – 17,6 тыс. чел.;
I этап – 25,0 тыс. чел., в том числе гольф-комплекс 1,4 тыс. чел.;
II этап – 43,3 тыс. чел., в том числе гольф-комплекс 16,4 тыс. чел.
Откуда такой прирост? По данным кадастрового агентства в Колодищах не так давно куплено 1400 новых участков, где сейчас идет строительство усадеб. Эти участки разбросаны практически по всем районам деревни. Также многоквартирная застройка появится на трех участках улицы Волмянский шлях.
Во время реализации второго этапа генплана проектировщик предлагает освоить новый участок на севере Колодищ за Военным городком. Так пока ничего нет, но до 2025 года там должна появится застройка. И, скорее всего, многоквартирная, но малоэтажная. Либо смешанная.
- Также в Колодищах появится еще один новый район жилой застройки. Он будет находится вдоль улицы Короткевича на «землях запаса». Застройка там будет также смешанная, - докладывает главный архитектор.
- Но там ведь сейчас лес? – прилетает вопрос из зала.
- Мы специально уточнили - и это не лес, а «земли запаса», - не сдается Дарья.
- Это - сорокалетний лес!
- Нет, это – «земли запаса».
- Да называйте это как угодно, но там сейчас стоит лес!!! - взрывается зал.
- Давайте вопросы в конце выступления задавать, - успокаивает присутствующих заместитель директора УП «БЕЛНИИПГРАДОСТРОИЕЛЬСТВА» Юрий Винниковый.
Так вот на «землях запаса» расположится социальное жилье для очередников и многодетных. Также на втором этапе выделят земли под усадебную застройку в районе улицы Сацункевича, участок возле улицы Центральной, а также изменят территорию в районе Школьного переулка для освоения новых земель под застройку.
Кроме того, в деревне появятся «зоны трансформации». К примеру, возле улицы Геофизика, где расположены старые и новые жилые застройки. Генплан предлагает благоустроить эту территорию, добавить социальных объектов, старое обновить, а новое не трогать. В любом случае это будет происходить через разработку проекта детального планирования. Такая же участь ждет и военный городок, но там должна появится многоквартирная застройка.
«Зеленую гавань» в первом этапе ожидает усадебная застройка, во втором – многоквартирная. Всего Колодищи должны увеличится на 896,1 тысячи жилых квадратных метров, из них 550,3 – это «Зеленая гавань». Если говорить о процентном соотношении застройки усадьбы/многоквартирные дома, то на первом этапе Колодищи ожидают строительство 16% многоквартирной, 84% - усадьбы. На втором: 76% - многоквартирные дома, 14% - усадьбы.
"Не надо улыбок"
- Такое исследование прироста населения позволило высчитать необходимость строительства социальных объектов: детских садов и школ. Повторюсь, с ними сейчас в Колодищах большие проблемы – дефицит, - рассказывает Дарья Мороз.
Проектируемые новые площадки социальных объектов можно увидеть на схеме: красным цветом обозначены детские сады, а синим – школы.
- Учреждения дошкольного образования должны ко второму этапу вырасти до 1380 мест всего. Из них для постройки новых 890 мест необходимо искать новые площадки, - продолжает главный архитектор.
- То есть к 2030 году в Колодищах будет детских садов на 1380 мест? – Доносится вопрос из зала.
- Да, все верно.
- А ничего, что на данный момент в Колодищах 1118 детей дошкольного возраста?
- Ну дети дошкольного возраста они же и до трех лет могут быть. Вы же в садик до трех не отдадите. А может, таких сейчас половина из вашего числа? – отвечает Дарья Мороз.
- Уважаемые, ну мы же договорились вопросы после? Ну вот только не надо тут улыбок, - вновь вмешивается в диалогЮрий Винниковый.
Также в генплане заложена территория для многопрофильной поликлиники. Она будет располагаться на пересечении «Полигона» и улицы Энтузиастов. По словам архитектора, именно поликлиника должна стать центром притяжения жителей Колодищ.
Чтобы разрешить транспортный вопрос в Колодищах, генеральный план предлагает два важных нововведения: новый железнодорожный переезд и объездная дорога для транзита большегрузов в промышленную зону.
- К созданию развязки с железной дорогой уже приступили. Вы видели, когда ехали сюда, что там уже, наверное, идут работы. Я надеюсь, что идут. По крайней мере, это предусмотрено генпланом, - резюмирует выступление главный архитектор.
Что не так с генпланом?
Что же с генпланом не так по мнению жителей района? Чтобы это понять, нужно проехать с двумя генеральными планами (старым и новым) по деревне. До общественного обсуждения мы вместе с местным активистом Александром съездили на экскурсию.
- Что вы здесь видите? Стадион? По старому генплану – это так и есть. По новому – здесь вырастут многоквартирные дома, - рассказывает Александр.
Именно про эти три площадки в своем выступлении говорила главный архитектор УП «БЕЛНИИПГРАДОСТРОИЕЛЬСТВА».
- Вот здесь в свое время «Амкадор» планировал создать технологические пруды-накопители с дренажным эффектом. Обещали запустить сюда рыбу, и так далее. Но, по сути, это были бы «отстойники» для предприятия. Мы связались с институтом экспериментальной ботаники Национальной Академии наук. Они приехали, сделали исследование и нашли огромное количество «краснокнижников». Даже больше – это уникальное место в Беларуси с таким скоплением «краснокнижников». Поэтому «Амкадор» развернули отсюда. Мы тут своими силами уже сделали эко-тропу, и приглашаем всех желающих отдохнуть. Но в новом генплане же по этой территории запроектирована дорога, которая будет соединять трассу с поселком, - делится Александр. – А потом, как это уже было с «Волмянским шляхом», и вовсе отдадут территорию какому-нибудь застройщику, который наставит здесь многоквартирных домов. Их возведение потом признают незаконным, как это уже было, потому что возвели их без внесения изменений в ПДП и общественного обсуждения, но что изменится? Нет, поймите, Мы не против «Амкадора», мы не против застройщиков, мы против произвола властей. Если что-то делаете, то обсуждайте это с людьми.
Правда, на общественном обсуждении главный архитектор проекта Дарья Мороз успокоила местных жителей, что по лесу запланирована резервная трасса, но строить ее никто не планирует. Но вот вопрос с многоквартирной застройкой остался больным у многих жителей деревни.
- Можно я задам вопрос, - выходит к микрофону мужчина. – Я бы сюда не выходил, но вы видите сколько в зале плакатов. Мы хотим донести лишь только то, что нельзя смешивать усадебную и многоквартирную застройку в деревне. Я не говорю, что в многоквартирных домах живут плохие люди. Хорошие. Они благоустроили во дворах площадку, навели там порядок, но уже к концу лета пошли конфликты между детьми, кому там можно находиться, а кому нет. Мы не плохие или хорошие – мы разные! А вы сажаете в деревне ядерную бомбу. Смотрите, я продал всю недвижимость в Минске, переехал сюда, чтобы жить в частном доме. Участок выбирал специально по соседству с садиком. Я ничего противозаконного не сделал. Когда мы с соседями своими руками прокладывали водопровод, сделали отвод для детского садика в соответствии с проектом. Когда мы за свои деньги собственными руками проводили электросети, поставили столб и сделали отвод для садика согласно проекту. Мы газ для садика провели за собственные деньги. Когда канализация перестала справляться, мы за собственные деньги ее прочистили. А теперь вы вместо этого садика запланировали многоквартирную застройку. Это ядерная социальная бомба, во-первых, а во-вторых, мы планировали все сети для садика, а не для дома. Не справится наш водопровод с целым домом. За свои же деньги мы без воды останемся?
- Вопрос услышан. Но водопровод мы заменим, - отвечают чиновники. – Если мы построим многоквартирные дома, то подтянем и коммуникации новые.
Множество вопросов было и про развитие транспортной дорожной сети деревни. К примеру, выезд из военного городка уже плохо справляется с потоком живущих там людей. А по новому генплану там должны появится еще 7 многоквартирных домов. Улица Минская трещит, а ведь по ней поедут жители второго «Волмянского шляха».
- Это совершенно антигосударственный подход, - возмущается мужчина в возрасте. - Сначала частный застройщик там построит многоэтажные дома, а потом…
- Никакого частного застройщика там не будет, - успокаивают чиновники.
- Да будто мы здесь в деревне все не знаем, что заказчиком домов будет «Металлстройпрофиль», возводить будет «Металлстройпрофиль», а потом за наши деньги вы будете переделывать канализацию и строить новый водопровод? А потом еще и дороги за наш счет расширять? А за то, что вы на месте детского садика многоэтажки поставите, вас вообще к уголовной ответственности привлечь надо!
- Вопрос был услышан.
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Мы против произвола властей. Нам нужен садик, а не высотки». О чем спорили жители Колодищ с чиновниками и проектировщиками на презентации нового генплана
В Колодищах с плакатами, криками и аншлагом прошла презентация нового генерального плана агрогородка. Градостроительный проект вызвал массу вопросов у местных...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)