Жилье-2020: денег на строительство инфраструктуры, квартир и домов выделяют меньше, но банки увеличивают свой кредитный портфель

Небольшое перераспределение заданий между областями

В 2020 году, как и в 2018-м и 2019-м, в Беларуси запланировано построить 4 миллиона квадратных метров общей площади жилья.

В текущем году по сравнению с 2019-м задания по вводу жилья немного увеличены Витебской, Гомельской, Гродненской и Могилевской областям. Брестской области планы по строительству жилья сохранены на уровне прошлого года.

Традиционно самое высокое задание по вводу жилья установлено для Минской области. Однако в 2020 году по сравнению с прошлым годом оно снижено на 5 тысяч квадратных метров.

Планка для Минска снижена на 40 тысяч «квадратов»