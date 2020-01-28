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Жилье-2020: денег на строительство инфраструктуры, квартир и домов выделяют меньше, но банки увеличивают свой кредитный портфель
28.01.2020 00:00 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Правительство
Небольшое перераспределение заданий между областями
В 2020 году, как и в 2018-м и 2019-м, в Беларуси запланировано построить 4 миллиона квадратных метров общей площади жилья.
В текущем году по сравнению с 2019-м задания по вводу жилья немного увеличены Витебской, Гомельской, Гродненской и Могилевской областям. Брестской области планы по строительству жилья сохранены на уровне прошлого года.
Традиционно самое высокое задание по вводу жилья установлено для Минской области. Однако в 2020 году по сравнению с прошлым годом оно снижено на 5 тысяч квадратных метров.
Планка для Минска снижена на 40 тысяч «квадратов»
По сравнению с 2019 годом в Минске снижается строительство
Жилые дома будут строить на электричестве
Впервые в республике запланировано строительство домов на электрической энергии, которая будет использоваться для отопления, горячего водоснабжения и приготовления пищи.
Дома «от розетки» будут строить во всех областях и Минске. Так, в Брестской области запланировано построить 22,0 тысячи квадратных метров общей площади жилья, Витебской – 11,3, Гомельской – 16,3, Гродненской – 14,0, Минской – 37,8, Могилевской – 12,3 и Минске – 21,3 тысячи квадратных метров.
Кстати, КУП «Брестжилстрой» построил уже два дома на электрической энергии в Барановичах. Один из них 10-этажный 2-подъездный, расположен недалеко от центра города на ул. Орджоникидзе, 11, рассчитан на 90 квартир и
Снижается доля жилья для нуждающихся и с господдержкой
Из общей площади запланированного к вводу в этом году жилья 1460 тысяч квадратных метров будет построено для граждан, состоящих на учете нуждающихся (здесь и далее в скобках в прошлом году – 1489).
С государственной поддержкой запланировано ввести в эксплуатацию 984,13 тысячи квадратных метров (1060), из них для состоящих на квартирном учете военнослужащих по месту работы и службы — 82,4 тысячи (88,4).
Значительно сокращается доля социальных квартир
В текущем году в республике запланировано построить квартиры социального пользования для 449 семей, в том числе в Минске для 44 семей (для 1023 семей, в том числе в Минске для 119 семей).
Для сравнения, в 2017 году социальные квартиры планировалось построить для 502 семей (в том числе в Минске — для 44 семей), в 2018-м — для 679 семей (в том числе в Минске — для 44 семей).
Снижается количество многодетных семей, для которых построят квартиры
По сравнению с 2019 годом в текущем году снижается количество многодетных семей, для которых построят квартиры. Так, если в 2019 году новые жилые помещения планировалось построить для 12.000 семей, то в этом году – для 10.154 семей. Однако в 2020 году появилась новая строчка с количеством многодетных семей, подлежащих направлению на улучшение жилищных условий.
Объемы строительства квартир для многодетных семей
Снижается и доля квартир для отселения
В текущем году для отселения граждан, проживающих в ветхих и аварийных жилых домах, новые квартиры планируется построить для 59 семей (128 семей).
В Брестской области для «отселенцев» построят 3 квартиры (4), в Минской — 38 (98) квартир и Витебской области 18 квартир.
Во всех остальных областях и Минске строительство такого жилья не запланировано. В прошлом году в столице планировалось построить квартиры для отселения для 26 семей.
Сохраняются объемы строительства арендного жилья
В 2020 году в республике введут в эксплуатацию столько же арендного жилья, как и в прошлом. Общее количество составит 135 тыс. квадратных метров.
По сравнению с двумя предыдущими годами количество арендного жилья значительно вырастет в Минской области и Минске, а в Гомельской и Гродненской областях, наоборот, снизится.
Объемы строительства арендного жилья (тыс. кв.м)
Строить будут во всех городах-спутниках, но на первом месте – Смолевичи
В текущем году, как и в 2019-м и 2018-м, строительство нового жилья будет вестись во всех городах-спутниках. Самое большое количество жилья запланировано построить в Смолевичах.
Объемы строительства жилья в городах-спутниках (тыс. кв.м)
Объемы строительства индивидуального жилья снижаются
В 2020 году запланировано построить 1600 тысяч квадратныхметровобщей площади индивидуальных жилых домов, в том числе в Брестской области — 300 тысяч (320 тысяч), Витебской — 107 (115), Гомельской — 187 (180), Гродненской — 176 (180), Минской — 700 (800), Могилевской — 110 (130) и г. Минске — 20 тысяч квадратных метров (25).
Объемы финансирования инфраструктуры падают
На строительство (реконструкцию) объектов инженерной и транспортной инфраструктуры для районов (кварталов) жилой застройки, включая районы (кварталы) индивидуальной жилой застройки, планируется направить 646,019 миллиона рублей (685,8 миллиона рублей).
На финансирование жилищного строительства (без учета затрат на инфраструктуру) запланировано направить 4850,8 миллиона рублей (4572,0 миллиона рублей).
Кредитные ресурсы банков, направляемые в 2020 году на финансирование жилищного строительства (без учета затрат на инфраструктуру), составят 983,03 миллиона рублей (785,57 миллиона рублей), в том числе в Минске — 141 миллион рублей (123,57 миллиона рублей).
Новый норматив стоимости "квадрата" для льготного кредита
Постановлением правительства регламентирован предельный норматив стоимости 1 квадратного метра общей площади жилого помещения в размере 817 рублей (718 рублей) для выдачи ОАО «Сберегательный банк «Беларусбанк»" льготного кредита на строительство (реконструкцию) жилого помещения, расчета одноразовой субсидии на строительство (реконструкцию) жилого помещения и определения максимальной нормируемой стоимости жилого помещения в целях предоставления субсидий на уплату части процентов за пользование кредитом по многоквартирным жилым домам, уведомление о производстве строительно-монтажных работ по которым направлено в органы государственного строительного надзора после 1 января 2020 года, а также по одноквартирным, блокированным жилым домам (квартирам в блокированном жилом доме).
Также установлен предельный показатель стоимости 1 квадратного метра общей площади жилого дома (квартиры) в размере, не превышающем 940 рублей (940 рублей), для выдачи ОАО «Белагропромбанк» льготного кредита в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 2 сентября 1996 г. №346 и в таком же размере - для выдачи Беларусбанком льготного кредита на строительство (реконструкцию) одноквартирных, блокированных жилых домов (квартир в блокированном жилом доме), расчета одноразовой субсидии на строительство (реконструкцию) жилого помещения и в иных целях.
Задания на 2021 год снижены
В 2021 году в Беларуси запланировано построить 3500 тысяч квадратных метров общей площади жилья, в том числе для нуждающихся в жилье граждан – 683,7 тысячи квадратных метров.
В следующем году в столице планируют ввести в эксплуатацию 600 тысяч квадратных метров жилья.
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Жилье-2020: денег на строительство инфраструктуры, квартир и домов выделяют меньше, но банки увеличивают свой кредитный портфель
Правительство утвердило объемы строительства жилья в Беларуси в 2020-2021 годах. Мы посмотрели, насколько эти планы изменились по сравнению с предыдущими периодами.
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