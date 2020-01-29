Загородная недвижимость в 2019 году – дач и старых домов в избытке, интерес к современному жилью растёт

Подверженный сезонности рынок загородной недвижимости сейчас пребывает в традиционной зимней «спячке». В холодное время года активность резко падает. Так, количество выставленных на продажу объектов в декабре снизилось сразу на 11%.

Что касается всего 2019 года, то общее предложение увеличилось на 6%. Для сравнения – рост за 2017 и 2018 годы составлял 13%. Очевидно, что затоваривание рынка замедлилось. А если посмотреть более детально, то в некоторых сегментах и вовсе замечен обратный процесс.

Фактически база предложений пополнялась в 2019 году только дачами (+12%) и домами, возраст которых превышает 30 лет (+6%). Остальные сегменты показали либо нулевую, либо отрицательную динамику. Выбор тех же участков и недостроенных объектов за год сократился на 3-5%.

Сокращение предложения независимо от типа недвижимости было зафиксировано во всей 10-километровой зоне вокруг кольцевой.