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Загородная недвижимость в 2019 году – дач и старых домов в избытке, интерес к современному жилью растёт

29.01.2020 00:00 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Подверженный сезонности рынок загородной недвижимости сейчас пребывает в традиционной зимней «спячке». В холодное время года активность резко падает. Так, количество выставленных на продажу объектов в декабре снизилось сразу на 11%.

Что касается всего 2019 года, то общее предложение увеличилось на 6%. Для сравнения – рост за 2017 и 2018 годы составлял 13%. Очевидно, что затоваривание рынка замедлилось. А если посмотреть более детально, то в некоторых сегментах и вовсе замечен обратный процесс.

Фактически база предложений пополнялась в 2019 году только дачами (+12%) и домами, возраст которых превышает 30 лет (+6%). Остальные сегменты показали либо нулевую, либо отрицательную динамику. Выбор тех же участков и недостроенных объектов за год сократился на 3-5%.

Сокращение предложения независимо от типа недвижимости было зафиксировано во всей 10-километровой зоне вокруг кольцевой.

Строительство домов на продажу, носившее массовый характер в 2013-2014 годах, в последнее время встречалось гораздо реже. Как результат – перестало расти предложение более нового и недостроенного жилья. С другой стороны, рост цен на квартиры в Минске заставил некоторых потенциальных покупателей перевести взгляд на недвижимость за кольцевой.

Загородная недвижимость в 2019 году – дач и старых домов в избытке, интерес к современному жилью растёт

Активность покупателей в конце 2019 года сократилась: в Минском районе по сравнению с предыдущим месяцем зарегистрировали на 19% меньше сделок, а в соседних с ним районах – на 24%. Но если оставить за скобками привычную сезонность и посмотреть на итоги всего года, то 2019-ый выигрывает у своего предшественника. В Минском районе было заключено на 8% больше сделок, а в соседних районах на 11%.

Конец 2019 года прошел под знаком роста цен – абсолютно все сегменты рынка отметились положительной динамикой. Максимальный рост был отмечен у недостроенных объектов (+3,4%). Впрочем, такой результат вполне мог быть достигнут за счет резкого сокращения предложения. Структура оставшихся на рынке объектов могла сильно отличаться от того, что было выставлено на продажу месяц назад.

В целом за 2019 год все сегменты загородной недвижимость отметились снижением среднего уровня цен на 1-8%. Главная причина такой динамики кроется в том, что более дорогих объектов вблизи Минска стало меньше, а предложение на более значительном удалении от столицы (25-50 километров) выросло.


Загородная недвижимость в 2019 году – дач и старых домов в избытке, интерес к современному жилью растёт

Ситуация в Минске

Предложение домов, выставленных на продажу в Минске сократилось за год на 11,7%, что в целом соответствует положению дел и на рынке продажи квартир. Средний уровень цен на дома в Минске за последние 12 месяцев вырос на 2,6% и на данный момент составляет $1066.

 
Теги: Минск
 
 
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Рынок загородного жилья в последние годы страдал от затоваривания и перманентной ценовой стагнации. Тем не менее, 2019 год показал, что всё не так однозначно – в...
 
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