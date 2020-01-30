«НикаПроект» предложила еще 6 квартир в новом ЖК на ул. Прилукской. Стоимость «квадрата» $1480

Первую партию квартир «НикаПроект» предложила совсем недавно — 20 декабря. И вот сейчас на рынок вышли еще 6 квартир от этого застройщика. Что примечательно, стоимость «квадрата» осталась неизменной.

Гражданам, не состоящим на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, и юридическим лицам для заключения договоров создания объектов долевого строительства предлагаются:

— 6 квартир по цене за 1 кв.м. $1480.

Условия оплаты: 100% стоимость объекта долевого строительства в течении 5 рабочих дней с момента регистрации договора. По соглашению сторон дольщику могут быть предоставлены скидки от общей стоимости квартиры либо иные условия оплаты объекта.

Первая очередь строительства представляет собой одну 14-этажную секцию многоквартирного жилого дома с площадками для парковки автомобилей, велопарковкой, площадкой для игр детей, элементами благоустройства и установкой малых архитектурных форм. Всего в 1-й очереди строительства представлены 104 квартиры:

— 52 квартиры общей площадью от 38,93 кв.м. до 47,88 кв.м.;

— 39 квартир общей площадью от 55,46 кв.м. до 64,67 кв.м.;

— 13 квартир общей площадью от 77,75 кв.м. до 82,70 кв.м.

Жилые помещения передаются с черновой внутренней отделкрй: штукатурка стен и перегородок, стяжка пола, разводка и установка розеток и т. д.