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«НикаПроект» предложила еще 6 квартир в новом ЖК на ул. Прилукской. Стоимость «квадрата» $1480
30.01.2020 00:00 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Застройщик «НикаПроект» предложила
Первую партию квартир «НикаПроект»
Гражданам, не состоящим на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, и юридическим лицам для заключения договоров создания объектов долевого строительства предлагаются:
— 6 квартир по цене за 1 кв.м. $1480.
Условия оплаты: 100% стоимость объекта долевого строительства в течении 5 рабочих дней с момента регистрации договора. По соглашению сторон дольщику могут быть предоставлены скидки от общей стоимости квартиры либо иные условия оплаты объекта.
Первая очередь строительства представляет собой одну 14-этажную секцию многоквартирного жилого дома с площадками для парковки автомобилей, велопарковкой, площадкой для игр детей, элементами благоустройства и установкой малых архитектурных форм. Всего в 1-й очереди строительства представлены 104 квартиры:
— 52 квартиры общей площадью от 38,93 кв.м. до 47,88 кв.м.;
— 39 квартир общей площадью от 55,46 кв.м. до 64,67 кв.м.;
— 13 квартир общей площадью от 77,75 кв.м. до 82,70 кв.м.
Жилые помещения передаются с черновой внутренней отделкрй: штукатурка стен и перегородок, стяжка пола, разводка и установка розеток и т. д.
Напомним, этот жилой комплекс будет построен на месте частного сектора. Земельный участок общей площадью 2,1790 гектара был выкуплен за $3,3 миллиона по курсу Нацбанка на день проведения аукциона. Плюс обременения в виде сноса 22 жилых и нежилых строений на ул. Прилукской, ул. Талаша, ул. Глаголева и по пер. 3-му Глаголева.
Застройщик
— Нам есть что предложить будущим жильцам нашего жилого комплекса, — считает Директор «НикаПроект» Вероника Бурыкина. — Дома будут каркасно-монолитные, умеренной для проспекта Дзержинского этажности (до 17 этажей). Двор запланирован зеленым и закрытым для машин. По условиям аукциона нам необходимо построить подземный паркинг, а по периметру комплекса — гостевые парковки. На первых этажах разместятся встроенные помещения административного назначения.
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Застройщик «НикаПроект» предложила купить квартиру в новостройке, расположенной в строящемся первом доме нового ЖК «Smart» на пересечении ул. Прилукской — ул....
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