﻿ «НикаПроект» предложила еще 6 квартир в новом ЖК на ул. Прилукской. Стоимость «квадрата» $1480. 21.by
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«НикаПроект» предложила еще 6 квартир в новом ЖК на ул. Прилукской. Стоимость «квадрата» $1480

30.01.2020 00:00 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Застройщик «НикаПроект» предложила купить квартиру в новостройке, расположенной в строящемся первом доме нового ЖК «Smart» на пересечении ул. Прилукской — ул. Глаголева — пр. Жукова» в Минске. Такая информация содержится в проектной декларации, опубликованной в газете «Минский курьер» 29 января.

«НикаПроект» предложила еще 6 квартир в новом ЖК на ул. Прилукской. Стоимость «квадрата» 80

Первую партию квартир «НикаПроект» предложила совсем недавно — 20 декабря. И вот сейчас на рынок вышли еще 6 квартир от этого застройщика. Что примечательно, стоимость «квадрата» осталась неизменной. 

Гражданам, не состоящим на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, и юридическим лицам для заключения договоров создания объектов долевого строительства предлагаются:

6 квартир по цене за 1 кв.м. $1480.

Условия оплаты: 100% стоимость объекта долевого строительства в течении 5 рабочих дней с момента регистрации договора. По соглашению сторон дольщику могут быть предоставлены скидки от общей стоимости квартиры либо иные условия оплаты объекта.

Первая очередь строительства представляет собой одну 14-этажную секцию многоквартирного жилого дома с площадками для парковки автомобилей, велопарковкой, площадкой для игр детей, элементами благоустройства и установкой малых архитектурных форм. Всего в 1-й очереди строительства представлены 104 квартиры:

— 52 квартиры общей площадью от 38,93 кв.м. до 47,88 кв.м.; 

— 39 квартир общей площадью от 55,46 кв.м. до 64,67 кв.м.; 

— 13 квартир общей площадью от 77,75 кв.м. до 82,70 кв.м.

Жилые помещения передаются с черновой внутренней отделкрй: штукатурка стен и перегородок, стяжка пола, разводка и установка розеток и т. д. 


«НикаПроект» предложила еще 6 квартир в новом ЖК на ул. Прилукской. Стоимость «квадрата» 80
Дворовая территория

Напомним, этот жилой комплекс будет построен на месте частного сектора. Земельный участок общей площадью 2,1790 гектара был выкуплен за $3,3 миллиона по курсу Нацбанка на день проведения аукциона. Плюс обременения в виде сноса 22 жилых и нежилых строений на ул. Прилукской, ул. Талаша, ул. Глаголева и по пер. 3-му Глаголева.

Застройщик заверяет, что проект «будет разработан с учетом пожеланий будущих жильцов и не разочарует их. 

— Нам есть что предложить будущим жильцам нашего жилого комплекса, — считает Директор «НикаПроект» Вероника Бурыкина. — Дома будут каркасно-монолитные, умеренной для проспекта Дзержинского этажности (до 17 этажей). Двор запланирован зеленым и закрытым для машин. По условиям аукциона нам необходимо построить подземный паркинг, а по периметру комплекса — гостевые парковки. На первых этажах разместятся встроенные помещения административного назначения.

Также на сайте застройщика появились варианты планировок квартир с актуальными ценами.

«НикаПроект» предложила еще 6 квартир в новом ЖК на ул. Прилукской. Стоимость «квадрата» 80
 
Теги: Минск
 
 
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Застройщик «НикаПроект» предложила купить квартиру в новостройке, расположенной в строящемся первом доме нового ЖК «Smart» на пересечении ул. Прилукской — ул....
 
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