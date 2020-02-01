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Помпео: Америка готова обеспечить Беларусь нефтью на 100 процентов
01.02.2020 13:30 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Американские производители готовы обеспечить Беларусь нефтью на 100 процентов по конкурентным ценам. Об этом в Минске после
— США хотят помочь Беларуси создать свое суверенное государство и наши производители энергоресурсов готовы обеспечивать вас необходимой нефтью на 100 процентов по конкурентным ценам. Мы самый крупный производитель энергоресурсов в мире, и все, что вам нужно — сказать нам и обратиться к нам, — заявил Помпео.
Напомним, С 1 января 2020 года российские нефтяные компании
Президент Беларуси Александр Лукашенко 31 декабря после телефонного разговора с президентом России
4 января «Белнефтехим»
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США готовы продавать Беларуси нефть по конкурентным ценам.
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