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В Беларуси появился новый вице-премьер

03.03.2020 11:09 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Беларуси назначили нового вице-премьера. Им стал Юрий Назаров, который ранее возглавлял концерн «Беллесбумпром». Об этом сообщает Telegram-канал «Пул первого».

Юрию Назарову 57 лет. Он родился в городе Горки Могилевской области. Окончил Белорусский технологический институт имени Кирова по специальности «Лесное хозяйство», Академию управления при президенте Республики Беларусь по специальности «Международные экономические отношения».

Работал в лесной отрасли с 1983 года, начинал свою деятельность с должности лесничего. В 2004—2010 годах был заместителем министра лесного хозяйства. В Минлесхозе Юрий Назаров занимался вопросами производства и реализации продукции. Под его непосредственным руководством были разработаны и утверждены стратегически важные для развития отрасли программные документы — бизнес-план техперевооружения лесозаготовительного производства в лесохозяйственных организациях Минлесхоза в 2005—2008 годах, а также программа строительства лесохозяйственных дорог Беларуси на 2011−2015 годы.

В январе 2010 года стал заместителем управделами президента. На этой должности проработал три года, курировал вопросы природного комплекса, промышленного производства, сельского хозяйства и развития туризма.

В декабре 2013 года стал председателем концерна «Беллесбумпром».

 
 
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Им стал Юрий Назаров, который ранее возглавлял концерн «Беллесбумпром».
 
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